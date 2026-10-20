Kalinina rimontata, Paolini: “Ho provato a giocare un punto alla volta”

Jasmine Paolini comincia con il piede giusto il suo percorso al WTA 500 di Ningbo, superando Anhelina Kalinina con il punteggio di 6-2 7-5. Una vittoria che racconta soprattutto la capacità dell’azzurra di restare dentro alla partita anche nei momenti peggiori: nel secondo set, infatti, Paolini si è ritrovata sotto 0-5 prima di costruire una remota impressionante. A fine match, la toscana ha spiegato così il suo recupero: “Come ho fatto a rimontare? Non saprei. È stata molto dura ho perso un po’ la concentrazione”.

“Ho provato a stare lì”: la chiave della rimonta

Paolini ha poi raccontato con lucidità il momento in cui la partita sembrava scivolare via: “Ho provato a giocare un punto alla volta, a stare lì, a provare a rimontare”. Punto dopo punto, la situazione è cambiata: dal 5-1 al 5-2, poi 5-3, fino al 5-5 che ha definitivamente rimesso l’azzurra in controllo.

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“Sono contenta di come sono riuscita a gestire questa situazione”, ha aggiunto Paolini, sottolineando anche il sostengo ricevuto dal pubblico cinese.

Ora Jovic, poi anche il doppio con Errani

Il cammino a Ningbo continua ora con un ostacolo molto insidioso: Iva Jovic, contro cui Paolini èa vanti 2-1 nei precedenti ma che l’ha battuta agli ultimi Australian Open. La sfida sarà quindi tutt’altro che semplice. Paolini, però. vuole restare in corsa il più a lungo possibile: “Lo scorso anno qui ho giocato molto bene, voglio provarci di nuovo”.

Non ci sarà soltanto il singolare. L’azzurra sarà infatti impegnata nel doppio insieme a Sara Errani, con una sfida molto dura contro Cristina Bucsa e Nicole Melichar-Martinez. La rimonta su Kalinina può essere il segnale giusto: Paolini ha ritrovato lucidità, carattere e quella capacità di restare aggrappata alla partita che spesso fa la differenza.