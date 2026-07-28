Sport in tv oggi martedì 28 luglio: Mondiali di scherma e Tour de l’Ain, Sportface su Prime Video e Samsung TV

Le prove a squadre dei Mondiali di scherma e la prima tappa del Tour de l’Ain guidano il programma sportivo di martedì 28 luglio. Spazio anche alla Coppa del Mondo di tiro a segno e tiro a volo, ai Giochi del Commonwealth e ai tornei di tennis di Washington e Memphis. Sui canali dedicati della piattaforma OTT Sportface TV appuntamenti con la finale del Trap misto su Tiro a Volo TV e con i Campionati Italiani di ciclismo su pista su FCI Bike Live.

La giornata sportiva di martedì 28 luglio comincia durante la notte italiana con le prove a squadre dei Mondiali di scherma. In pedana il fioretto maschile e la spada femminile, con la copertura televisiva e streaming delle fasi decisive prevista dalle ore 11.00.

La mattinata propone anche la Coppa del Mondo di tiro a segno e tiro a volo a Hangzhou, oltre alla quinta giornata dei Giochi del Commonwealth. Nel pomeriggio spazio alla prima tappa del Tour de l’Ain, ai tornei ATP e WTA negli Stati Uniti e all’amichevole tra Cagliari e Modena.

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Sport in tv oggi, martedì 28 luglio

02.30 – SCHERMA (Mondiali 2026) – Fioretto maschile a squadre, tabellone principale e fasi finali: diretta tv dalle ore 11.00 su Rai Sport HD; diretta streaming dalle ore 11.00 su RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

02.30 – SCHERMA (Mondiali 2026) – Spada femminile a squadre, tabellone principale e fasi finali: diretta tv dalle ore 11.00 su Rai Sport HD; diretta streaming dalle ore 11.00 su RaiPlay, Eurosport 2 HD, Discovery+, HBO Max e DAZN.

06.00 – TIRO A SEGNO (Coppa del Mondo di Hangzhou) – Carabina mista 10 metri, finale: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

08.00 – SNOOKER – Shanghai Masters 2026, secondo turno: diretta streaming su Discovery+ e HBO Max.

09.25 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH 2026 – Quinta giornata, prima sessione: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

10.15 – TIRO A VOLO (Coppa del Mondo di Hangzhou) – Trap misto, finale: diretta streaming sul canale YouTube della ISSF.

12.20 – CICLISMO – Tour de l’Ain 2026, prima tappa: diretta dalle ore 14.30 su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

17.00 – TENNIS – ATP 500 Washington 2026, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

17.00 – TENNIS – WTA 250 Memphis 2026, primo turno: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

17.00 – TENNIS – WTA 500 Washington 2026, primo turno: diretta tv su SuperTennis HD, Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW.

17.00 – CALCIO (amichevole) – Cagliari-Modena: diretta streaming su DAZN.

19.30 – GIOCHI DEL COMMONWEALTH 2026 – Quinta giornata, seconda sessione: diretta su Eurosport 1 HD e in streaming su Discovery+, HBO Max e DAZN.

Nella notte tra martedì 28 e mercoledì 29 luglio

03.00 – TENNIS – ATP 250 Los Cabos 2026, primo turno: diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis; diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Tiro a volo e ciclismo su pista sui canali dedicati di Sportface TV

La programmazione dei canali tematici della piattaforma OTT Sportface TV propone due appuntamenti nella giornata di martedì 28 luglio.

10.15 – Tiro a Volo TV – Coppa del Mondo di tiro a volo a Hangzhou, finale del Trap misto. La manifestazione cinese è trasmessa dal canale dedicato al tiro a volo di Sportface TV.

13.30 – FCI Bike Live – Campionati Italiani di ciclismo su pista 2026 dal Velodromo Francone di San Francesco al Campo. Prosegue la manifestazione tricolore, in programma dal 27 al 30 luglio, sul canale dedicato al ciclismo della piattaforma OTT Sportface TV.

Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV

Anche martedì 28 luglio prosegue la programmazione di Sportface TV su Amazon Prime Video e Samsung TV, con eventi, approfondimenti, interviste, podcast e contenuti dedicati ai protagonisti dello sport italiano e internazionale.