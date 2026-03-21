Jannik Tennis, Miami: Sinner domina Dzumhur e approda al terzo turno

Prestazione convincente per Jannik Sinner che supera Damir Dzumhur con un netto 6-3, 6-3 nel secondo turno del Miami Open, conquistando così l’accesso al terzo turno del torneo.

Sinner batte Dzumhur nettamente, il match

Jannik Sinner batte Damir Dzumhur in un match durato un’ora e dodici minuti. Durante la partita l’azzurro ha mostrato grande solidità soprattutto al servizio, elemento chiave che ha permesso all’altoatesino di gestire senza particolari difficoltà i momenti più delicati dell’incontro.

Sinner ha messo in campo il 64% di prime palle, ottenendo un impressionante 90% di punti vinti su questa fondamentale, perdendone soltanto tre su ventinove. Numeri che raccontano chiaramente il dominio dell’italiano nei propri turni di battuta.

Sono stati nove gli ace che hanno spesso tolto ritmo e fiducia all’avversario. Una prestazione che conferma i progressi di Sinner, sempre più completo e consapevole dei propri mezzi.

Nel corso del match, Sinner ha dimostrato anche una buona efficacia a rete, gestendo con sicurezza le volée, mentre resta ancora qualche margine di miglioramento nelle palle corte, fondamentali su cui sta lavorando da tempo.

Dall’altra parte, Dzumhur ha cercato di rimanera aggrappato alla partita con un atteggiamento aggressivo e coraggioso, provando spesso a forzare. Tuttavia sono arrivati diversi errori che a conti fatti hanno finito per agevolare il gioco di Sinner, sempre lucido nei momenti chiave.

Il match si è deciso grazie ai break conquistati dall’italiano nei momenti cruciali di entrambi i set, con una gestione impeccabile dei propri turni di servizio. Lo stesso Sinner ha poi commentato:

“Non ho avuto molto tempo per adeguarmi al clima dopo Indian Wells, ma sono contento perché le prime partite non sono mai facili”.

Il cammino di Sinner

Con questa vittoria, Sinner accede al terzo turno dove affronterà il vincente della sfida tra Moutet e Machac, in un percorso che si preannuncia sempre più interessante.

Il prosismo incontro di Sinner, valido per il terzo turno del Miami Open, è in programma lunedì 23 marzo sull’Hard Rock Stadium con orario ancora da definire.

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