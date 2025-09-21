Stati Uniti sconfitti dall’Italia: le azzurre vincono la Billie Jean King Cup, che prestazione per le ragazze di Tathiana Garbin.

L’Italia supera gli Stati Uniti in finale e vince in maniera magistrale la Billie Jean King Cup: ennesima soddisfazione per le ragazze azzurre di Tathiana Garbin!

Italia vs USA: le azzurre conquistano la Billie Jean King Cup per 2-0

L’Italia è riuscita a vincere la Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo superando appunto di 2-0 gli Stati Uniti. Elisabetta Cocciaretto ha battuto Emma Navarro con un doppio 6-4, mentre Jasmine Paolini ha superato Jessica Pegula 6-4, 6-2.

Queste le parole a caldo di Jasmine Paolini dopo il trionfo: “Non so cosa dire, è fantastico. Grazie a tutti, alla nostra capitana, alla gente e ai tifosi italiani che sono qui. Per noi è stata una settimana straordinaria. Giocare questa competizione è fantastica. Gli Stati Uniti sono molto forti, ma noi siamo stati molto bravi. Non è stato facile, non so se è più speciale dello scorso anno ma sicuramente è diverso”.