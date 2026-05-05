Internazionali d’Italia, favola Urgesi e Basiletti: dalle prequali al main draw

Le due azzurre superano le qualificazioni e volano nel tabellone principale: salgono a undici le italiane nel torneo femminile
Dalle prequalificazioni al sogno main draw
Agli Internazionali d’Italia si scrive una doppia storia tutta italiana.
Federica Urgesi e Noemi Basiletti, partite dalle prequalificazioni, conquistano l’accesso al tabellone principale dopo aver superato anche le qualificazioni.
Un percorso lungo e tutt’altro che scontato, che porta a undici il numero delle azzurre presenti nel main draw femminile.
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Basiletti, rimonta da grande
Impresa significativa per Noemi Basiletti, classe 2006 e attuale numero 427 del ranking mondiale.
La giovane toscana centra il primo tabellone principale della carriera nel circuito maggiore battendo due top 100: prima la colombiana Arango, poi l’ucraina Snigur con il punteggio di 6-3, 6-7, 6-4 dopo 2 ore e 40 minuti.
Decisiva la reazione nel terzo set: dopo aver mancato tre match point nel tie-break del secondo parziale, Basiletti recupera un break di svantaggio e chiude con personalità.
Urgesi conferma il talento
Percorso convincente anche per Federica Urgesi.
La 21enne marchigiana, dopo aver superato la messicana Zarazua, elimina la slovena Erjavec (numero 86 del mondo) con un netto 6-4, 6-1 in poco più di un’ora.
Per Urgesi si tratta di un ritorno nel main draw romano, dopo la wild card ricevuta lo scorso anno.
Niente da fare per Bondioli
Non riesce invece a completare l’impresa Federico Bondioli.
Il romagnolo, anche lui partito dalle prequalificazioni, si ferma nell’ultimo turno delle qualificazioni, sconfitto dal croato Dino Prizmic con il punteggio di 6-2, 6-4.
Italia protagonista a Roma
Le qualificazioni regalano così due nuove protagoniste al tennis azzurro femminile, confermando la crescita del movimento e ampliando la presenza italiana nel torneo di casa.
Per Urgesi e Basiletti, ora, arriva la sfida più affascinante: misurarsi con le migliori del circuito nel palcoscenico del Foro Italico.