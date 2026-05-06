Arrampicata, Coppa Italia Speed: a Casalecchio di Reno la seconda tappa, il programma

Tutto pronto alla palestra Level 24 di Casalecchio di Reno per la seconda tappa della Coppa Italia Speed 2026, in programma sabato 16 maggio.

Coppa Italia Speed 2026: programma delle gare giovanili e senior dal 16 maggio

La seconda tappa di Coppa Italia Speed sarà in diretta su SportFaceTV sabato 16 maggio. La competizione entra nel vivo fin dalla tarda mattinata con le sfide dei più giovani. A partire dalle ore 12:00 inizia la conferma delle iscrizioni per la categoria Under 15, seguita alle 14:00 dalle prove libere e alle 14:45 dalle qualifiche ufficiali.

Le finali per il primo gruppo sono previste per le 15:30, lo stesso orario in cui prendono il via le operazioni di registrazione per l’Under 17 e per i Senior. Nel tardo pomeriggio l’attenzione si sposta sul resto del tabellone.

Le prove di qualifica assolute e Under 17 partono alle 17:45, mentre le sfide decisive per il podio iniziano alle 19:00 per la categoria giovanile e alle 20:00 per i Senior, seguite immediatamente dalle premiazioni di rito.

L’organizzazione ricorda che la programmazione ha un carattere provvisorio e dipende dal numero definitivo degli atleti iscritti alla manifestazione.

Ingresso per il pubblico e diretta streaming su Sportface

L’evento sportivo è aperto a tutti gli appassionati e ai curiosi. L’accesso del pubblico all’interno della struttura emiliana è infatti completamente gratuito per l’intera durata della gara, a partire dalle prime qualifiche del mattino fino alle finali serali.

Chi non potrà recarsi di persona a Casalecchio di Reno avrà comunque la possibilità di seguire a distanza i momenti cruciali della competizione.

L’organizzazione ha predisposto una copertura televisiva via web per le fasi di semifinale e finale dell’evento. Le sfide che valgono le medaglie sono trasmesse in diretta streaming sulla piattaforma ufficiale SportFaceTV, accessibile sia tramite la pagina web dedicata al canale, sia attraverso l’applicazione ufficiale scaricabile per i dispositivi mobili.

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