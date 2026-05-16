MotoGP Catalogna 2026, Alex Marquez trionfa nella Sprint Race

Successo del pilota Ducati Gresini nella Sprint del GP di Catalogna davanti a Pedro Acosta e Fabio Di Giannantonio. Marco Bezzecchi resta leader del Mondiale dopo la caduta di Jorge Martin.
È Álex Márquez il vincitore della Sprint Race del Gran Premio di Catalogna, sesto appuntamento del Mondiale MotoGP 2026.
Sul circuito di Barcellona il pilota della Ducati Gresini ha conquistato il successo davanti al poleman Pedro Acosta e all’italiano Fabio Di Giannantonio.
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Marquez beffa Acosta nel finale
La Sprint si è chiusa con un margine minimo tra i primi due, con Alex Marquez capace di precedere Acosta di appena 41 millesimi al termine di una gara molto combattuta.
Terzo posto per Di Giannantonio con la Ducati VR46, staccato di 457 millesimi dal vincitore.
Ai piedi del podio ha concluso Raúl Fernández davanti a Johann Zarco e Francesco Bagnaia.
Bezzecchi resta leader del Mondiale
Settima posizione per Franco Morbidelli, mentre Ai Ogura ha chiuso ottavo.
Nono posto per Marco Bezzecchi, che conserva comunque la leadership della classifica piloti grazie alla caduta di Jorge Martín.
Completa la top ten Enea Bastianini con la KTM Tech3.
Giro veloce per Alex Marquez
Il pilota spagnolo ha fatto registrare anche il giro più veloce della Sprint, fermando il cronometro in 1’39.209 nel secondo passaggio.
L’ordine d’arrivo della Sprint
- Alex Marquez (Ducati Gresini)
- Pedro Acosta (KTM) +0”041
- Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) +0”457
- Raul Fernandez (Aprilia Trackhouse) +2”928
- Johann Zarco (Honda LCR) +4”764
- Francesco Bagnaia (Ducati) +4”894
- Franco Morbidelli (Ducati VR46) +6”175
- Ai Ogura (Aprilia Trackhouse) +6”871
- Marco Bezzecchi (Aprilia) +7”381
- Enea Bastianini (KTM Tech3) +7”869