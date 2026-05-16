Internazionali d’Italia 2026, Bolelli e Vavassori in finale nel doppio

La coppia azzurra supera Harrison-Skupski al super tie-break e conquista la prima finale in carriera al Foro Italico. Domenica la sfida per il titolo contro Granollers-Zeballos.
Grande impresa di Simone Bolelli e Andrea Vavassori agli Internazionali BNL d’Italia.
La coppia azzurra ha conquistato la finale del torneo di doppio maschile al Foro Italico battendo il duo formato da Christian Harrison e Neal Skupski.
Il match si è chiuso con il punteggio di 7-6, 3-6, 10-6 dopo oltre due ore di gioco.
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Prima finale al Foro Italico
Per Bolelli e Vavassori si tratta della prima finale in carriera agli Internazionali d’Italia.
Gli azzurri hanno disputato una partita di grande solidità, riuscendo a gestire i momenti decisivi dell’incontro e dominando il super tie-break conclusivo.
Dopo aver conquistato il primo set al tie-break, la coppia italiana ha subito il ritorno degli avversari nel secondo parziale prima di reagire nel match tie-break finale.
Domenica la sfida per il titolo
Nella finale in programma domenica, Bolelli e Vavassori affronteranno Marcel Granollers e Horacio Zeballos.
L’incontro sarà trasmesso in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.
Prestazione di alto livello degli azzurri
Il torinese Vavassori e il bolognese Bolelli hanno confermato l’ottimo momento di forma mostrato durante tutto il torneo romano.
La vittoria contro Harrison e Skupski consente così agli italiani di giocarsi il titolo davanti al pubblico del Foro Italico.