Coppa del Mondo canoa 2026, Italia senza medaglie ma con tre finali conquistate a Brandeburgo

Terza giornata senza podi per gli azzurri nella tappa di Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa a Brandeburgo. L’Italia centra però tre finali in vista dell’ultima giornata di gare.

Si chiude senza medaglie ma con diversi segnali positivi la terza giornata della Coppa del Mondo di canoa velocità e paracanoa in corso a Brandeburgo.

Gli azzurri hanno ottenuto tre finali nelle semifinali disputate oggi e saranno protagonisti anche domenica nell’ultima giornata della manifestazione.

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Tre quinti posti nelle finali

Nelle gare di finale è arrivato il quinto posto di Olympia Della Giustina nel C1 500 femminile con il tempo di 2:15.98.

Successo per l’ungherese Agnes Anna Kiss davanti alla cinese Sun Mengya e alla canadese Sophia Jensen.

Quinta posizione anche per Nicolae Craciun nel C1 500 maschile, chiuso in 1:56.61.

Nel K1 200 maschile altro quinto posto per Andrea Domenico Di Liberto con il tempo di 35.45.

Successi nelle finali minori

Bella vittoria per Andrea Schera nella finale B del K1 1000 maschile, conclusa in 3:42.36.

Doppio podio azzurro nella finale C del K1 500 femminile con Agata Fantini seconda e Meshua Marigo terza.

I risultati della paracanoa

Nella paracanoa non sono arrivate medaglie.

Viktoryia Pistis Shablova ha chiuso al nono posto la finale del KL1 200 femminile dopo l’argento conquistato venerdì nel VL1 200.

Quinto posto invece per Amanda Embriaco nel KL3 200 femminile.

Ottavo Marius Bogdan Ciustea nel VL2 200 maschile, mentre Mirko Nicoli ha chiuso settimo nella finale B del VL3 200.

Tre finali conquistate nelle semifinali

Buone notizie invece dalle semifinali disputate nel pomeriggio.

Gabriele Casadei e Carlo Tacchini hanno conquistato la finale del C2 500 maschile con il miglior tempo della propria semifinale in 1:43.07.

Finale centrata anche da Lucrezia Zironi e Giada Rossetti nel K2 500 femminile grazie al secondo posto in semifinale.

Seconda finale del weekend inoltre per Olympia Della Giustina nel C1 200 femminile.

Domenica il gran finale

La tappa tedesca si chiuderà domenica con l’Italia impegnata in cinque finali complessive, compresa la prova dei 5000 metri che vedrà al via Carlo Tacchini.