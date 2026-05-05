Internazionali di Roma 2026 al via: debutta il tabellone femminile, tanti italiani in campo

Martedì 5 maggio si apre il torneo al Foro Italico: programma ricco e attesa per l’esordio di Sinner nei prossimi giorni
Parte il torneo al Foro Italico
Prendono ufficialmente il via gli Internazionali d’Italia 2026. Nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, si alza il sipario sul torneo di Roma con il primo turno del tabellone femminile protagonista.
In attesa dell’esordio di Jannik Sinner, che entrerà in scena direttamente al secondo turno del Masters 1000 di casa, spazio alle prime sfide Wta e ad alcune partite delle qualificazioni maschili.
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Gli italiani in campo
Sono diversi gli azzurri impegnati fin dalla prima giornata sui campi del Foro Italico, tra incontri del main draw femminile e qualificazioni del tabellone maschile.
Il programma della prima giornata
Campo Centrale (dalle 11)
- Barbora Krejcikova vs Elsa Jacquemot
- Sofia Kenin vs Bianca Andreescu
- Anastasia Zakharova vs Dayana Yastremska
- Ann Li vs Shuai Zhang
BNP Paribas Arena (dalle 10)
- Pablo Carreno Busta vs Stan Wawrinka
- Anna Bondar vs Qinwen Zheng
- McCartney Kessler vs Lucia Bronzetti
- Martina Trevisan vs Talia Gibson
Campo Pietrangeli (dalle 10)
- Anastasia Potapova vs Nikola Bartunkova
- Petra Marcinko vs Oleksandra Oliynykova
- Antonia Ruzic vs Kamilla Rakhimova
- Zeynep Sonmez vs Jennifer Ruggeri
Campo 13 (dalle 10)
- Dalma Galfi vs Julia Grabher
- Lilli Taggeraut vs Alina Korneeva
- D. Prizmic/C. Rodesch vs F. Bondioli/E. Nava
- A. Vallejo/J. Faria vs P. Llamas Ruiz/H. Rocha
Campo 1 (dalle 10)
- Elena Gabriela Ruse vs Sinja Kraus
- Patrick Kypson vs Titouan Droguet
- Mayar Sherif vs B. Ricci/T. Korpatsch
- R. Hijikata/P. Basile vs E. Moller/N. Basilashvili
Campo 2 (dalle 10)
- Daniel Merida vs Tomas Barrios Vera
- Noemi Basiletti vs Daria Snigur
- M. Landaluce/C. O’Connell vs Andrea Pellegrino
- H. Vandewinkel/J. Teichmann vs R. Masarova/M. Uchijima
Campo 14 (dalle 10)
- Cristian Garin vs Jan Choinski
- Yue Yuan vs Simona Waltert
- Kovacevic/L. Carboni vs S. Mochizuki/J. Fearnley
Campo 3 (dalle 10)
- Ajla Tomljanovic vs Leolia Jeanjean
- Hugo Dellien vs Jesper De Jong
- Anhelina Kalinina vs Katie Volynets
- Francisco Comesana vs Leandro Riedi
- B. Bonzi/D. Svrcina vs N. Budkov Kjaer/O. Virtanen
- R. Zarazua/F. Urgesi vs Veronika Erjavec
- T. Townsend/R. Sramkova vs Victoria Jimenez Kasintseva
Dove vedere il torneo
Gli Internazionali d’Italia 2026 saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky Sport e su Tennis Tv, mentre SuperTennis offrirà in chiaro tutte le partite del tabellone femminile.
Una gara al giorno del tabellone maschile sarà disponibile anche su Tv8. Il torneo sarà visibile in streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv, SuperTennix e sulla piattaforma di Tv8 quando previsto.