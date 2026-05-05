Internazionali di Roma 2026 al via: debutta il tabellone femminile, tanti italiani in campo

Martedì 5 maggio si apre il torneo al Foro Italico: programma ricco e attesa per l’esordio di Sinner nei prossimi giorni

Parte il torneo al Foro Italico

Prendono ufficialmente il via gli Internazionali d’Italia 2026. Nella giornata di oggi, martedì 5 maggio, si alza il sipario sul torneo di Roma con il primo turno del tabellone femminile protagonista.

In attesa dell’esordio di Jannik Sinner, che entrerà in scena direttamente al secondo turno del Masters 1000 di casa, spazio alle prime sfide Wta e ad alcune partite delle qualificazioni maschili.

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Gli italiani in campo

Sono diversi gli azzurri impegnati fin dalla prima giornata sui campi del Foro Italico, tra incontri del main draw femminile e qualificazioni del tabellone maschile.

Il programma della prima giornata

Campo Centrale (dalle 11)

Barbora Krejcikova vs Elsa Jacquemot

Sofia Kenin vs Bianca Andreescu

Anastasia Zakharova vs Dayana Yastremska

Ann Li vs Shuai Zhang

BNP Paribas Arena (dalle 10)

Pablo Carreno Busta vs Stan Wawrinka

Anna Bondar vs Qinwen Zheng

McCartney Kessler vs Lucia Bronzetti

Martina Trevisan vs Talia Gibson

Campo Pietrangeli (dalle 10)

Anastasia Potapova vs Nikola Bartunkova

Petra Marcinko vs Oleksandra Oliynykova

Antonia Ruzic vs Kamilla Rakhimova

Zeynep Sonmez vs Jennifer Ruggeri

Campo 13 (dalle 10)

Dalma Galfi vs Julia Grabher

Lilli Taggeraut vs Alina Korneeva

D. Prizmic/C. Rodesch vs F. Bondioli/E. Nava

A. Vallejo/J. Faria vs P. Llamas Ruiz/H. Rocha

Campo 1 (dalle 10)

Elena Gabriela Ruse vs Sinja Kraus

Patrick Kypson vs Titouan Droguet

Mayar Sherif vs B. Ricci/T. Korpatsch

R. Hijikata/P. Basile vs E. Moller/N. Basilashvili

Campo 2 (dalle 10)

Daniel Merida vs Tomas Barrios Vera

Noemi Basiletti vs Daria Snigur

M. Landaluce/C. O’Connell vs Andrea Pellegrino

H. Vandewinkel/J. Teichmann vs R. Masarova/M. Uchijima

Campo 14 (dalle 10)

Cristian Garin vs Jan Choinski

Yue Yuan vs Simona Waltert

Kovacevic/L. Carboni vs S. Mochizuki/J. Fearnley

Campo 3 (dalle 10)

Ajla Tomljanovic vs Leolia Jeanjean

Hugo Dellien vs Jesper De Jong

Anhelina Kalinina vs Katie Volynets

Francisco Comesana vs Leandro Riedi

B. Bonzi/D. Svrcina vs N. Budkov Kjaer/O. Virtanen

R. Zarazua/F. Urgesi vs Veronika Erjavec

T. Townsend/R. Sramkova vs Victoria Jimenez Kasintseva

Dove vedere il torneo

Gli Internazionali d’Italia 2026 saranno trasmessi in diretta tv sui canali Sky Sport e su Tennis Tv, mentre SuperTennis offrirà in chiaro tutte le partite del tabellone femminile.

Una gara al giorno del tabellone maschile sarà disponibile anche su Tv8. Il torneo sarà visibile in streaming su SkyGo, NOW, Tennis Tv, SuperTennix e sulla piattaforma di Tv8 quando previsto.