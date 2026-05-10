Internazionali d’Italia 2026, Musetti stringe i denti e vola agli ottavi: battuto Cerundolo

Il carrarino supera l’argentino in due set nonostante un problema alla coscia sinistra. Agli ottavi sfiderà Casper Ruud

Lorenzo Musetti conquista gli ottavi di finale degli Internazionali BNL d’Italia, il Masters 1000 in corso sulla terra rossa del Foro Italico di Roma.

Il tennista azzurro supera l’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7) 6-4 al termine di una partita complicata anche dal punto di vista fisico. Musetti, semifinalista nell’edizione 2025 del torneo romano, ha infatti dovuto fare i conti con un problema alla coscia sinistra.

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Musetti: “Ho scavato dentro per vincere”

“È stata una partita difficile. Stamattina avevi dei dubbi sul scendere in campo o meno perché la condizione fisica è quella che è. Ho scavato dentro per cercare di vincere questo match”, ha dichiarato il carrarino al termine dell’incontro.

Nel primo set Musetti riesce a imporsi al tie-break dopo una lunga battaglia, mentre nel secondo trova l’allungo decisivo per chiudere la sfida in due set.

Agli ottavi c’è Ruud

Agli ottavi di finale l’azzurro affronterà Casper Ruud in una sfida che mette in palio un posto nei quarti del torneo romano.

“La partita è stata molto sofferta. Specialmente su questa superficie e negli ultimi due incontri ho faticato molto. Oggi sono riuscito a mettere Cerundolo in una situazione di svantaggio. Ho giocato solo di braccio, perché le gambe erano finite. Ora devo pensare a recuperare per la prossima partita”, ha aggiunto Musetti.