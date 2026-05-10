Para-Trap, assegnati a Manoppello i titoli italiani 2026: vincono Fedrigucci, Fiorotto e Sansone

Grande spettacolo al Tav Sant’Uberto per il Campionato Italiano di Para-Trap. Le gare disponibili su Tiro a Volo TV

Si è conclusa sulle pedane del Tav Sant’Uberto di Manoppello la diciannovesima edizione del Campionato Italiano di Para-Trap, appuntamento che ha assegnato i Tricolori 2026 nelle tre classi funzionali della disciplina paralimpica: PT1, PT2 e PT3.

A conquistare i titoli italiani sono stati Davide Fedrigucci tra i PT1, Loris Fiorotto nei PT2 e Calogero Sansone nella categoria PT3.

Fedrigucci tricolore nei PT1

Nella categoria PT1, riservata ai tiratori in carrozzina, il titolo italiano va a Davide Fedrigucci delle Fiamme Oro.

L’atleta di Urbino, entrato in finale con 94/125, riesce a imporsi nella sfida decisiva contro Raffaele Talamo grazie a un ottimo finale di gara, chiudendo con 35/50.

Talamo conquista l’argento con 28/50, mentre il bronzo va a Santo Falanga con 23/40.

Fiorotto vince tra i PT2

Nel comparto PT2 successo per Loris Fiorotto di Volpago del Montello. Dopo il terzo posto nelle qualificazioni con 112/125, il tiratore veneto cambia marcia nella finale conquistando l’oro con 41/50.

Seconda posizione per il campione italiano uscente Fabrizio Cormons con 40/50, mentre Alessandro Spagnoli chiude al terzo posto con 30/40.

Sansone conquista il titolo PT3

Nella categoria PT3 il nuovo campione italiano è Calogero Sansone di Casanova Lerrone.

Sansone chiude la finale con 42/50 dopo il 112/125 fatto registrare in qualificazione, precedendo Gabriele Nanni delle Fiamme Oro, secondo con 38/50.

Completa il podio Francesco Nespeca, terzo classificato con 33/40.

Barberini: “Segnali importanti per il futuro”

Presente a Manoppello anche il commissario tecnico della Nazionale italiana di Para-Trap Benedetto Barberini, affiancato dal tecnico federale Riccardo Rossi e dalla vicepresidente FITAV Emanuela Bonomi Croce.

“Anche quest’anno il Campionato Italiano si è concluso con un bilancio estremamente positivo – ha dichiarato Barberini – Abbiamo trovato un campo in condizioni eccellenti. Uno degli aspetti più incoraggianti è stata la presenza di otto nuovi atleti classificati, quasi tutti nella classe PT2, tra cui anche due molto giovani. È un segnale importante della crescita del nostro comparto e rappresenta un motivo concreto di fiducia per il futuro”.