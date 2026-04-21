Laureus Awards 2026: Alcaraz e Sabalenka migliori atleti, premio alla carriera per Comaneci

A Madrid brillano anche PSG, Norris, McIlroy, Yamal e Kroos. Riconoscimento storico per Nadia Comaneci a 50 anni dal primo “10 perfetto”.

I Laureus World Sports Awards 2026 celebrano le stelle dello sport mondiale a Madrid, dove Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka conquistano i premi più prestigiosi della serata. Gli “Oscar dello Sport”, ospitati nello storico Palacio de Cibeles, hanno incoronato i protagonisti di un’annata ricca di successi e record.

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Tra i vincitori spiccano anche il Paris Saint-Germain come squadra dell’anno, il pilota di Formula 1 Lando Norris e il golfista Rory McIlroy. Premio alla carriera per la leggenda della ginnastica Nadia Comăneci, a cinquant’anni dal primo storico 10 perfetto alle Olimpiadi di Montreal 1976.

La cerimonia, condotta da Novak Djokovic ed Eileen Gu, ha premiato eccellenze provenienti da discipline diverse, confermando il valore globale del riconoscimento.

Alcaraz miglior sportivo dell’anno

Il 22enne spagnolo Carlos Alcaraz conquista il Laureus come miglior sportivo grazie a una stagione 2025 straordinaria, chiusa da numero uno del ranking ATP dopo i trionfi al Roland Garros e allo US Open e la finale a Wimbledon.

Lo spagnolo diventa il più giovane vincitore del premio, entrando nell’albo d’oro accanto a leggende come Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic.

Tra i finalisti anche Jannik Sinner, con la presenza a Madrid di altri protagonisti del tennis italiano come Lorenzo Musetti e Jasmine Paolini.

Sabalenka regina del 2025

Tra le donne il premio di sportiva dell’anno va alla numero uno del ranking WTA Aryna Sabalenka, protagonista di una stagione dominata anche dalla vittoria allo US Open.

La tennista bielorussa ha sottolineato il valore simbolico del riconoscimento, ricordando l’importanza del lavoro quotidiano e citando come fonte di ispirazione campionesse del calibro di Serena Williams, Lindsey Vonn e Simone Biles.

PSG squadra dell’anno, Norris e McIlroy protagonisti

Il Paris Saint-Germain conquista il premio di squadra dell’anno dopo la storica vittoria in UEFA Champions League, culminata con il 5-0 contro l’Inter nella finale di Monaco.

Riconoscimento anche per Lando Norris, premiato come rivelazione dell’anno dopo il titolo mondiale di Formula 1, e per Rory McIlroy, premiato come comeback dell’anno dopo aver completato il Grande Slam in carriera vincendo il Masters.

Il giovane talento del calcio Lamine Yamal riceve il premio di giovane sportivo dell’anno, mentre il riconoscimento Sporting Inspiration va a Toni Kroos.

Tra gli altri premiati la snowboarder Chloe Kim negli sport d’azione e il nuotatore paralimpico Gabriel Araújo.

Il Laureus Sport for Good Award è stato assegnato all’organizzazione Fútbol Más per il lavoro sociale attraverso il calcio.

Premio alla carriera per Nadia Comaneci

Momento emozionante con il Lifetime Achievement Award consegnato a Nadia Comăneci, a 50 anni dal primo 10 perfetto nella storia della ginnastica olimpica ai Giochi di Olimpiadi di Montreal 1976.

La campionessa rumena, vincitrice di tre ori nel 1976 e due nel 1980 a Mosca, è stata tra i membri fondatori della Laureus World Sports Academy, contribuendo allo sviluppo di progetti sportivi a livello globale.

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