Internazionali d’Italia, sorteggiato il tabellone: Sinner al via contro Ofner o Michelsen, possibile finale con Musetti. Paolini difende il titolo

Il sorteggio di Piazza del Popolo definisce il quadro del Foro Italico: l’azzurro numero uno del mondo cerca il Career Golden Masters, Paolini campionessa uscente con la strada verso Sabalenka in semifinale.

Il momento è arrivato. Questa mattina, nell’iconica cornice di Piazza del Popolo a Roma, il tennista canadese Felix Auger-Aliassime e la polacca Iga Swiatek hanno composto rispettivamente il tabellone maschile e quello femminile degli Internazionali BNL d’Italia 2026, il Masters 1000 e WTA 1000 del Foro Italico che prende il via domani, martedì 5 maggio. Per Jannik Sinner c’è in palio qualcosa di storico: l’unico titolo che manca alla sua collezione per completare il Career Golden Masters.

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Sinner: il percorso verso la storia

Il numero uno del mondo e fresco vincitore di Madrid accede direttamente al secondo turno grazie al bye. Il suo esordio sarà contro il vincente della sfida tra l’austriaco Sebastian Ofner e l’americano Alex Michelsen. Il cammino potenziale di Sinner è ricco di insidie ma anche di suggestioni: al terzo turno possibile derby azzurro con Matteo Berrettini oppure il ceco Jakub Mensik; agli ottavi potrebbe incontrare uno tra Frances Tiafoe e Arthur Fils; ai quarti i pericoli si chiamano Andrej Rublev e Ben Shelton. In semifinale l’incrocio possibile è con Felix Auger-Aliassime, Daniil Medvedev, Joao Fonseca o Flavio Cobolli. In finale, infine, Sinner potrebbe ritrovare Alexander Zverev — appena battuto a Madrid — oppure affrontare Novak Djokovic, di rientro nel circuito dopo gli Australian Open, Lorenzo Musetti o Alex De Minaur.

Gli italiani nel tabellone maschile

Oltre a Sinner, il tabellone maschile è ricchissimo di azzurri. Musetti (testa di serie n.8) e Cobolli (n.10) beneficiano del bye al primo turno. Darderi (n.18) è ugualmente esentato. Tra chi scende subito in campo: Sonego contro il peruviano Buse, Bellucci contro l’argentino Burruchaga, Berrettini contro l’australiano Popyrin. Le wild card in gara sono Nardi contro un qualificato, Arnaldi contro lo spagnolo Munar, Cinà contro il belga Blockx, Maestrelli contro Bautista Agut e Cadenasso contro l’argentino Tirante.

Paolini difende il titolo: la strada verso Sabalenka

Sul fronte femminile, Jasmine Paolini — numero 8 del mondo e campionessa in carica al Foro Italico — accede direttamente al secondo turno dove affronterà la vincente del match tra la rumena Jacqueline Cristian e la brasiliana Beatriz Haddad Maia. Il percorso potenziale della toscana è di quelli da brividi: agli ottavi possibile incrocio con la russa Mirra Andreeva, finalista a Madrid; ai quarti il pericolo si chiama Coco Gauff; in semifinale potrebbe materializzarsi uno scontro diretto con la numero uno del mondo Aryna Sabalenka, che renderebbe la finale un appuntamento da urlo.

Le altre azzurre in campo

Numerose le italiane al via nel tabellone femminile. Cocciaretto affronta una qualificata, Stefanini (wild card) sfida la lettone Ostapenko, Brancaccio (wild card) attende una qualificata. Bronzetti (wild card) incrocia l’americana Kessler, mentre Pigato e Grant — entrambe wild card — si sfidano in un derby tutto azzurro. Trevisan (wild card) affronta l’australiana Gibson e Ruggeri (wild card) la turca Sonmez.