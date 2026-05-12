Sci di fondo, ecco la bozza del calendario di Coppa del Mondo 2026/27: novità Tour de Ski, Italia protagonista con Val di Fiemme e Dobbiaco

Les Rousses sostituisce Dobbiaco nelle prime tappe del Tour de Ski. Finali a Ulricehamn, Mondiali a Falun
Prende forma la bozza del calendario di Coppa del Mondo 2026/27 di sci di fondo, discussa durante il “Committee Spring Meeting” della FIS andato in scena a Portorose, in Slovenia.
Il programma dovrà essere approvato ufficialmente nel Congresso della Federazione Internazionale previsto a Belgrado il 10 e 11 giugno, ma emergono già alcune importanti novità, soprattutto per quanto riguarda il Tour de Ski.
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Tour de Ski rivoluzionato: entra Les Rousses
La modifica più significativa riguarda proprio il Tour de Ski, in programma dal 1° al 10 gennaio 2027.
Per la prima volta le prime tre tappe della competizione si svolgeranno a Les Rousses, in Francia, che prende il posto di Dobbiaco.
Dopo la tappa francese, il Tour si trasferirà in Germania, a Oberstdorf, prima del tradizionale epilogo in Val di Fiemme, che assegnerà il successo finale domenica 10 gennaio.
Dobbiaco fuori dal Tour ma confermata in Coppa del Mondo
Dobbiaco esce dal Tour de Ski ma resta comunque protagonista del calendario internazionale.
La località italiana ospiterà infatti un weekend di Coppa del Mondo dal 29 al 31 gennaio 2027 con tre gare:
- 10 km interval TL
- Sprint TL
- 20 km mass start TC
Val di Fiemme ancora decisiva
Confermata la centralità della Val di Fiemme nel Tour de Ski.
Le tappe italiane saranno:
- venerdì 8 gennaio: 15 km skiathlon
- sabato 9 gennaio: sprint TL
- domenica 10 gennaio: 10 km mass start TL
Finali a Ulricehamn dopo i Mondiali di Falun
Le finali di Coppa del Mondo sono previste in Svezia, a Ulricehamn, dal 19 al 21 marzo 2027.
Nel mezzo spazio ai Mondiali di Falun, in programma dal 22 febbraio al 7 marzo.
Il calendario prevede complessivamente 32 gare maschili e 32 femminili.
La bozza completa del calendario di Coppa del Mondo 2026/27
Ruka (Finlandia)
- 27 novembre 2026: 10 km TC interval start
- 28 novembre 2026: sprint TC
- 29 novembre 2026: 20 km mass start TL
Trondheim (Norvegia)
- 4 dicembre 2026: 10 km interval start TC
- 5 dicembre 2026: sprint TL
- 6 dicembre 2026: 20 km skiathlon
Davos (Svizzera)
- 11 dicembre 2026: 5 km heat mass start TL
- 12 dicembre 2026: sprint TL
- 13 dicembre 2026: team sprint TL
Tour de Ski 2027
Les Rousses (Francia)
- 1 gennaio 2027: sprint TC
- 2 gennaio 2027: 20 km mass start TC
- 3 gennaio 2027: 15 km pursuit TL
Oberstdorf (Germania)
- 5 gennaio 2027: 15 km mass start TC
- 6 gennaio 2027: 5 km heat mass start TL
Val di Fiemme (Italia)
- 8 gennaio 2027: 15 km skiathlon
- 9 gennaio 2027: sprint TL
- 10 gennaio 2027: 10 km mass start TL
Engadin (Svizzera)
- 22 gennaio 2027: staffetta mista 4×5 km
- 23 gennaio 2027: sprint TL
- 24 gennaio 2027: 20 km mass start TL
Dobbiaco (Italia)
- 29 gennaio 2027: 10 km interval TL
- 30 gennaio 2027: sprint TL
- 31 gennaio 2027: 20 km mass start TC
Lahti (Finlandia)
- 12 febbraio 2027: sprint TC
- 13 febbraio 2027: 20 km skiathlon
- 14 febbraio 2027: 10 km interval start TC
Mondiali Falun (Svezia)
- dal 22 febbraio al 7 marzo 2027
Oslo (Norvegia)
- 13 marzo 2027: 50 km mass start TC maschile
- 14 marzo 2027: 50 km mass start TC femminile
Drammen (Norvegia)
- 16 marzo 2027: sprint TC
Ulricehamn (Svezia)
- 19 marzo 2027: 10 km interval start TL
- 20 marzo 2027: sprint TL
- 21 marzo 2027: 20 km mass start TC