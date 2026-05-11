Internazionali d’Italia 2026: Pellegrino show, batte Tiafoe e vola agli ottavi. Bellucci si ferma al terzo turno

Il tennista pugliese, partito dalle qualificazioni, elimina la testa di serie numero 20 in un’ora e 55 minuti. Agli ottavi lo aspetta il vincente di Sinner-Popyrin. Cede invece Bellucci, battuto da Landaluce in due set.

Al Foro Italico giornata di emozioni azzurre con esiti opposti: Andrea Pellegrino regala una delle sorprese del torneo, mentre Mattia Bellucci saluta gli Internazionali d’Italia 2026 al terzo turno.

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Pellegrino da sogno: Tiafoe battuto, ottavi conquistati

Partito dalle qualificazioni, Andrea Pellegrino sta trasformando il torneo romano in un percorso da favola. Il tennista pugliese ha eliminato al terzo turno Frances Tiafoe, testa di serie numero 20 del tabellone, con un netto 7-6(8) 6-1 in un’ora e 55 minuti di gioco. Dopo aver superato Nardi e approfittato del ritiro di Fils nei turni precedenti, Pellegrino si è preso un posto negli ottavi di finale dove lo attende il vincitore della sfida tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin.

Bellucci si arrende a Landaluce in due set

Diverso il finale di partita per Mattia Bellucci. Il tennista di Busto Arsizio, numero 80 del ranking ATP e reduce dalle vittorie su Burruchaga ed Etcheverry, non riesce a superare lo spagnolo Martin Landaluce e chiude la propria avventura romana con il punteggio di 6-4 6-3 in un’ora e 47 minuti. Il 94esimo del mondo, in grande forma dopo i quarti di finale al Masters 1000 di Miami, ha controllato il match senza mai concedere spazio all’azzurro. Landaluce approda agli ottavi, dove affronterà il vincente tra Hamad Medjedovic e Mariano Navone.