Ginnastica ritmica, Gdynia e Portimão 2026: Fucci e Piergentili d’oro, tre titoli e cinque bronzi per l’Italia

La Nazionale FGI chiude con dodici piazzamenti di rilievo nelle due trasferte europee: sei medaglie nella sola giornata finale tra Polonia e Portogallo.

Due arene, due paesi, un unico risultato: l’Italia della ginnastica ritmica brilla su entrambi i fronti europei e chiude una giornata straordinaria con sei medaglie complessive, che si sommano ai risultati già ottenuti nei giorni precedenti per un bottino complessivo di dodici soddisfazioni tra la Rhythmic Stars di Gdynia e il 33° International Tournament di Portimão.

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Cassano e Musacci, bronzo junior a distanza

La giornata si apre con le giovani della Nazionale Giovanile FGI, impegnate nelle finali junior su entrambi i fronti. A Gdynia, Flavia Cassano conquista il bronzo al cerchio con 24.100 e alle clavette con 24.250. A Portimão, stessa medaglia per Melissa Musacci: cerchio da 23.100 e clavette da 23.650. Due bronzi in parallelo, a 2.820 chilometri di distanza, come se il copione fosse stato scritto da un’unica mano.

Nelle rispettive finali a otto, si mettono in luce anche le compagne: a Gdynia, Veronica Zappaterreni chiude quinta al nastro con 23.050 ed Elodie Margot Godioz settima alla palla con 21.450. A Portimão, Emma Visentin sfiora il podio alla palla con 22.100, fermandosi a un decimo dal bronzo.

Fucci show a Gdynia: oro alla palla e al nastro, bronzo alle clavette

Spetta a Margherita Fucci alzare ulteriormente il livello della serata alla Polsat Plus Arena di Gdynia. La stella della Cervia Ginnastica, dopo una quinta piazza alle clavette con 25.150, diventa imprendibile con gli altri due attrezzi: conquista l’oro alla palla con 25.333 e quello al nastro con 25.850, aggiungendo poi un bronzo alle clavette. Da segnalare anche la quinta piazza di Isabelle Tavano al cerchio con 25.850, ripescata in gara dopo la rinuncia dell’israeliana Tal Franco. Il gruppo guidato da Marisa Stufano, con Simona Ravaioli, Spela Alenka Mohar e Laura Lazzaroni in giuria, chiude la tappa polacca con un oro e tre bronzi.

Piergentili regna a Portimão: doppio oro e bronzo al nastro

Alla Portimão Arena è Anna Piergentili a prendersi la scena. L’azzurra si aggiudica l’oro alla palla con 26.150 e alle clavette con 27.900, poi aggiunge il bronzo al nastro con 25.350 e chiude sesta al cerchio con 25.150. In quell’attrezzo vola però Carol Michelotti, che atterrando direttamente sul gradino più basso del podio con 26.600 completa un tris azzurro nelle cerimonie di premiazione. La ginnasta dell’Armonia d’Abruzzo si mette in luce anche con il quinto posto al nastro con 24.650, imitata dalla romana Betty Havrylilv alle clavette con 26.750.

Il bilancio: dodici soddisfazioni in due trasferte

Sommando i risultati della giornata finale ai piazzamenti già conquistati nei giorni precedenti — tra cui il titolo del Team Junior a Gdynia e il bronzo della squadra a Portimão — il bilancio complessivo della doppia trasferta regala dodici momenti da incorniciare: cinque dalla Polonia, sette dal Portogallo. La capomissione Francesca Cupisti, con le tecniche Maria Cristina Cammelli, Liliana Iacomini e Talisa Torretti e Luciana De Corso in giuria, riporta in Italia un bottino che vale ampiamente il voto più alto: dieci e lode.

PEZZO GOOGLE FRIENDLY: L’Italia della ginnastica ritmica chiude con dodici piazzamenti nelle trasferte di Gdynia e Portimão. Fucci conquista due ori e un bronzo in Polonia, Piergentili due ori e un bronzo in Portogallo. Bronzi junior anche per Cassano e Musacci, più il terzo posto di Michelotti al cerchio.