Arrampicata sportiva, due ori e un bronzo per gli azzurrini nella Coppa Europa Boulder di Graz

Successi per Giovanni Bagnoli ed Emiliano Zingrini nella seconda tappa del circuito giovanile. Bronzo per Pietro Franzoni
Grande weekend per l’Italia giovanile dell’arrampicata sportiva nella seconda tappa della Coppa Europa Giovanile Boulder disputata a Graz, in Austria.
Gli azzurrini conquistano due medaglie d’oro e un bronzo grazie ai successi di Giovanni Bagnoli nella categoria U19 e di Emiliano Zingrini nella U17, oltre al terzo posto ottenuto da Pietro Franzoni.
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Tripletta sfiorata nella U17 maschile
Ottima prova degli italiani già dalle qualificazioni della categoria U17 maschile, dove Emiliano Zingrini e Pietro Franzoni hanno chiuso con un percorso netto da cinque top flash.
Subito alle loro spalle si è piazzato Leonardo Donola con cinque top e tre flash.
In finale Zingrini si è preso la rivincita dopo il podio mancato nella tappa di Soure, conquistando l’oro con tre top, di cui due flash.
Bronzo invece per Franzoni con due top e due zone, mentre Donola ha terminato al quarto posto.
Più indietro Riccardo Bergamaschi Cremonesi e Riccardo Rizzoli, rispettivamente ventiduesimo e trentottesimo.
Franceschi settima nella finale U17 femminile
Nella gara femminile U17 Chiara Franceschi aveva chiuso al comando le qualificazioni con cinque top.
L’azzurra è poi terminata al settimo posto nella finale europea. Carolina Gradaschi ha invece mancato la finale chiudendo tredicesima.
Più indietro Giorgia Zanetti, Maddalena Faragona e Virginia Bresolin.
Bagnoli concede il bis nella U19
Nella categoria U19 maschile arriva un altro successo italiano grazie a Giovanni Bagnoli.
Il fiorentino, terzo nelle qualificazioni, domina la finale con tre top flash e una zona, conquistando così il secondo oro consecutivo dopo quello ottenuto nella prima tappa di Soure.
Buona anche la prova del romano Tommaso Milanese, quinto in finale dopo il nono posto nelle qualificazioni.
Sfiora invece la finale Gabriele Fisanotti, undicesimo. Più indietro Matteo Tranquilli e Alessandro Sofia.
Nicole Francesconi ottava tra le U19
Nel femminile U19 Nicole Francesconi riesce a entrare tra le migliori dieci chiudendo quinta in qualificazione con tre top e una zona.
L’azzurra conclude poi la finale all’ottavo posto. Emma Gregorotti termina invece la sua gara in quattordicesima posizione.
A fine maggio l’ultima tappa a Bruxelles
Il circuito di Coppa Europa Giovanile Boulder si chiuderà a fine maggio con la tappa conclusiva di Bruxelles, dove verranno assegnati anche i trofei finali del circuito.
I risultati completi sono disponibili sul sito ufficiale IFSC:
IFSC Results
Le finali possono essere riviste su YouTube: