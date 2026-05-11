Boxe, Falcinelli vs Wall per il titolo IBF Europeo dei Superwelter: appuntamento il 6 giugno a Falkensee

L’italiano sfida il tedesco alla Stadthalle di Falkensee in un match di 10 riprese organizzato dalla KUC Boxing Promotion.
Il 6 giugno la Stadthalle di Falkensee, in Germania, ospiterà uno degli appuntamenti più attesi del pugilato professionistico europeo di categoria. Sul ring della città alle porte di Berlino andrà in scena la sfida valida per il titolo IBF Europeo dei Superwelter tra Tom Wall e l’azzurro Damiano Falcinelli, in un incontro programmato sulla distanza delle 10 riprese.
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Falcinelli a caccia della cintura europea
L’evento, organizzato dalla KUC Boxing Promotion nell’ambito di una serata internazionale di boxe professionistica, vedrà Damiano Falcinelli cercare di conquistare la cintura IBF europea nella categoria dei superwelter. Un impegno di alto profilo per il pugile italiano, chiamato a imporsi in trasferta davanti al pubblico di casa dell’avversario.
I biglietti per assistere all’evento sono disponibili tramite Etix.