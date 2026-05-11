MotoGP, Marquez operato dopo la caduta in Francia: “È stato un successo”. Il campione già in piedi

Il pilota spagnolo ha subito un doppio intervento chirurgico dopo la caduta nella gara Sprint del GP di Francia: frattura al quinto metatarso del piede destro e problema alla spalla. Sui social arriva la foto sorridente a bordo piscina.

Buone notizie dall’ospedale per Marc Marquez. Il pilota spagnolo, costretto a sottoporsi a un doppio intervento chirurgico nelle ore successive alla caduta avvenuta durante la gara Sprint del Gran Premio di Francia di sabato scorso, ha voluto rassicurare personalmente i propri tifosi attraverso un messaggio pubblicato sui social.

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Marquez: “Grato per il supporto, equipe medica straordinaria”

“L’operazione è stata un successo! Sono davvero grato per i vostri gentili messaggi e il vostro supporto. Un ringraziamento speciale all’equipe medica per il loro incredibile lavoro”: queste le parole del campione spagnolo, che ha accompagnato il post con una foto che lo ritrae già in piedi e sorridente a bordo piscina, segnale incoraggiante per chi temeva conseguenze più serie.

Doppio intervento dopo la caduta in Francia

La caduta in gara Sprint a Le Mans ha richiesto un duplice intervento chirurgico: il primo ha riguardato la frattura al quinto metatarso del piede destro, il secondo ha interessato la spalla. Tempi e modalità del rientro in pista non sono ancora stati comunicati ufficialmente.