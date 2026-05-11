JuJitsu, il PalaPellicone ospita i Campionati Italiani FIJLKAM 2026

Dal 15 al 17 maggio a Ostia oltre 350 atleti in gara nelle categorie Adults, U21 e Master

Sarà il PalaPellicone di Ostia ad accogliere dal 15 al 17 maggio i Campionati Italiani di JuJitsu FIJLKAM 2026 riservati alle classi Adults, U21 e Master.

Nel corso delle tre giornate saranno oltre 350 gli atleti impegnati nelle varie specialità previste dal programma federale.

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In gara tutte le specialità del JuJitsu

Il calendario della manifestazione comprenderà Fighting System, Jiu Jitsu, No Gi, Duo System, Duo Show Contact, ParaJuJitsu, Inclusive e Accademia.

Sul tatami del centro federale di Ostia saranno presenti alcune delle principali realtà del movimento nazionale, tra specialisti delle discipline da combattimento, atleti del duo e rappresentanti delle categorie inclusive e paralimpiche.

Il programma delle gare

Il programma dei Campionati Italiani inizierà venerdì 15 maggio dalle ore 10:00 con le gare di Show Mix e Open, Duo Mix e Open e Inclusive.

Sabato 16 maggio, a partire dalle ore 9:00, sarà invece la volta del Fighting System e del Contact.

La manifestazione si concluderà domenica 17 maggio, sempre dalle 9:00, con le competizioni dedicate a Jiu Jitsu No Gi, Accademia e Para JuJitsu.