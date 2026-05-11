NBA Playoff 2026, Knicks travolgenti: Philadelphia spazzata via 4-0. Minnesota pareggia la serie con gli Spurs

New York vola alle finali della Eastern Conference per il secondo anno di fila. Wembanyama espulso nella sfida tra Timberwolves e Spurs

I New York Knicks conquistano le finali della Eastern Conference NBA per la seconda stagione consecutiva e lo fanno dominando la serie contro i Philadelphia 76ers.

La squadra della “Big Apple” chiude il confronto sul 4-0 grazie al netto successo per 144-114 ottenuto in Pennsylvania davanti a una Xfinity Mobile Arena piena di tifosi newyorkesi.

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Knicks scatenati: 25 triple e Philadelphia travolta

Prestazione offensiva straordinaria per New York, che manda a bersaglio 25 triple, eguagliando il record NBA ai playoff.

Jalen Brunson guida i suoi con 22 punti, mentre Josh Hart e Karl-Anthony Towns ne aggiungono 17 a testa. Decisivo anche Miles McBride, autore di 25 punti con un eccellente 7/9 dall’arco.

“I nostri ragazzi hanno cercato di alzare il livello, concentrandosi sui dettagli, sull’energia e sull’impegno. Questo è uno dei motivi principali per cui stiamo giocando un’ottima pallacanestro”, ha dichiarato coach Mike Brown.

I Knicks attendono ora la vincente della serie tra Cleveland e Detroit, con i Pistons avanti 2-1.

Minnesota pareggia la serie contro San Antonio

A Ovest arriva invece il pareggio nella serie tra Minnesota Timberwolves e San Antonio Spurs.

I Timberwolves si impongono in casa per 114-109 e riportano il confronto sul 2-2 grazie soprattutto ai 36 punti di Anthony Edwards, devastante già nel primo quarto con 16 punti nei primi dieci minuti.

Buona prova anche per Naz Reid, che chiude con 15 punti e 9 rimbalzi, mentre Rudy Gobert firma una doppia doppia da 11 punti e 13 rimbalzi.

Prima espulsione in carriera per Wembanyama

La gara è stata segnata dalla prima espulsione in carriera di Victor Wembanyama.

Il francese degli Spurs è stato allontanato all’inizio del secondo quarto dopo una gomitata al volto di Naz Reid.

Senza la propria stella, San Antonio ha provato a restare in partita con i 24 punti di Dylan Harper e De’Aaron Fox, oltre ai 20 di Stephon Castle, ma non è bastato per evitare il ko.

Possibili sanzioni per il francese

Il fallo antisportivo commesso da Wembanyama comporta una multa minima di 2.000 dollari e sarà ora valutato dalla NBA per eventuali ulteriori provvedimenti disciplinari.

“Considerando la fisicità con cui gli avversari giocano, deve proteggersi da solo e purtroppo certe cose accadono”, ha spiegato coach Mitch Johnson al termine della partita.