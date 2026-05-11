Golden Gala Pietro Mennea 2026: 43 ori olimpici e mondiali a Roma il 4 giugno. Lyles, Jacobs e Tebogo nei 100 metri

Presentato il cast completo della quarta tappa della Wanda Diamond League: oltre 80 medagliati globali allo Stadio Olimpico. Diretta su Rai 2, biglietti da 10 euro su TicketOne.

L’attesa sta per finire. Il Golden Gala Pietro Mennea 2026 si avvicina con numeri da record: 43 ori olimpici o mondiali in carriera e complessivamente oltre 80 vincitori di medaglie globali pronti a sfidarsi allo Stadio Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. La 46ª edizione del principale meeting italiano sarà la quarta tappa della Wanda Diamond League e è stata presentata nella sala conferenze dell’Olimpico dal presidente della FIDAL Stefano Mei e dal meeting director Marco Sicari, alla presenza di Marcell Jacobs, Mattia Furlani e Andy Diaz.

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100 metri: Lyles e Jacobs, adesso c’è anche Tebogo

La gara più attesa si arricchisce di un altro nome di primissimo piano. Ai già annunciati Noah Lyles e Marcell Jacobs — gli ultimi due campioni olimpici della distanza — si aggiunge il botswano Letsile Tebogo, oro olimpico dei 200 metri e fresco vincitore alle World Relays di Gaborone con la staffetta 4×400. Nel lotto anche il campione del mondo indoor di Torun Jordan Anthony, l’oro al coperto Jeremiah Azu, l’argento olimpico e mondiale dei 200 Kenny Bednarek, il sudafricano Akani Simbine e il giamaicano Ackeem Blake. Il record del meeting è il 9.75 di Justin Gatlin del 2015.

5000 metri: Battocletti punta al record europeo

Nadia Battocletti si presenta da campionessa del mondo, dopo l’oro conquistato a Torun nei 3000 indoor, e non nasconde le proprie ambizioni: nel mirino c’è il primato europeo dei 5000 di Sifan Hassan, fermo a 14:13.42, una decina di secondi in meno rispetto al record italiano che la stessa azzurra aveva stabilito proprio all’Olimpico un anno fa con 14:23.15. A sfidarla ci sarà la campionessa olimpica dei 3000 siepi Winfred Yavi, oltre a un nutrito gruppo di atlete etiopi tra cui Freweyni Hailu e Hirut Meshesha.

Salto in lungo: Furlani in una finale olimpica bis

A soli vent’anni Mattia Furlani ha già collezionato bronzo olimpico a Parigi, ori mondiali all’aperto e al coperto, medaglie europee indoor e outdoor. All’Olimpico cercherà il primo successo personale davanti al proprio pubblico, ma dovrà vedersela con una schiera di rivali eccezionale: il greco Miltiadis Tentoglou, il giamaicano Wayne Pinnock, il bulgaro Bozhidar Saraboyukov, il portoghese Gerson Baldé, il vincitore della scorsa edizione Liam Adcock, Tajay Gayle e lo svedese Thobias Montler. Resiste da 19 anni il record italiano di Andrew Howe: 8,47 ai Mondiali di Osaka.

Triplo: Diaz punta al tris storico

Andy Diaz è già un’istituzione del Golden Gala e va a caccia di un’impresa che in tutta la storia azzurra della manifestazione è riuscita soltanto al siepista Alessandro Lambruschini: tre vittorie consecutive. Il due volte campione del mondo indoor e primatista italiano del triplo (17,80) ha già trionfato nel 2023 a Firenze e l’anno seguente a Roma. Troverà il cubano Lazaro Martinez e i due compagni di podio ai Mondiali di Torun, il giamaicano Jordan Scott e l’algerino Yasser Triki.

Sprint femminile: Jefferson e Alfred nei 200, Hodgkinson nei 400

I 200 metri femminili mettono di fronte alcune delle velociste più forti del pianeta: la campionessa mondiale dei 100, 200 e 4×100 Melissa Jefferson-Wooden, l’oro olimpico dei 100 Julien Alfred e le britanniche Amy Hunt, Dina Asher-Smith e Daryll Neita. Nel mirino il meeting record di 21.91 della giamaicana Shericka Jackson del 2022. Nei 400 metri occhi puntati su Keely Hodgkinson, campionessa olimpica degli 800 e primatista mondiale indoor, che si cimenterà nel giro di pista dopo aver impressionato in staffetta ai Mondiali indoor. Con lei anche l’oro mondiale indoor Lurdes Gloria Manuel, Natalia Bukowiecka, Lieke Klaver, Amber Anning e l’azzurra Anna Polinari.

Mezzofondo: Hunter Bell nei 1500, Nader e Hoey negli 800

Nei 1500 metri femminili sfida tra la campionessa del mondo indoor Georgia Hunter Bell, Laura Muir e la statunitense Nikki Hiltz, con le azzurre Marta Zenoni, Gaia Sabbatini e Ludovica Cavalli pronte a inserirsi. Gli 800 maschili, unica gara senza punti per la finale Diamond League di Bruxelles, vedono comunque protagonisti il campione del mondo dei 1500 Isaac Nader, Josh Hoey, Donavan Brazier, lo spagnolo Mohamed Attaoui, il francese Gabriel Tual campione d’Europa, l’azzurro Federico Riva e il giovane Francesco Pernici.

Ostacoli: Bennett, Harrison, Muhammad e Simonelli

Tre gare di ostacoli animano il programma. Nei 110hs maschili duello giamaicano tra l’argento e il bronzo mondiali di Tokyo Orlando Bennett e Tyler Mason, più Enrique Llopis e Trey Cunningham. Porta i colori azzurri il campione d’Europa Lorenzo Simonelli. Nei 100hs femminili riflettori su Kendra Harrison, ex primatista mondiale, con Danielle Williams, Nadine Visser, Pia Skrzyszowska, Cyrena Samba-Mayela e Giada Carmassi. Nei 400hs Dalilah Muhammad guida un parterre di livello con Jasmine Jones, Anna Cockrell, Emma Zapletalova e la primatista italiana Ayomide Folorunso.

Salti in alto e con l’asta: Kerr e Kennedy per il titolo

Nell’alto maschile torna all’Olimpico il campione olimpico e mondiale Hamish Kerr, che sfida i due ori mondiali indoor Woo Sang-hyeok e Oleh Doroshchuk, oltre all’azzurro Matteo Sioli. Nell’asta femminile la campionessa olimpica Nina Kennedy si misura con Sandi Morris, Molly Caudery, Tina Sutej, Angelica Moser, Amalie Svabikova e l’italiana Elisa Molinarolo.

Lanci: Fabbri sfida Crouser e Kovacs nel peso

Il gotha mondiale del getto del peso scende in pedana a Roma. Ryan Crouser, tre ori olimpici e tre mondiali, difende il record del Golden Gala di 22,49 stabilito due anni fa. Con lui Joe Kovacs, Jordan Geist, Roger Steen, il neozelandese Tom Walsh e il messicano Uziel Munoz. L’azzurro Leonardo Fabbri, re di Roma agli Europei 2024 e reduce dal successo al Pegaso Meeting di Firenze con 21,43, vuole essere protagonista insieme al compagno di allenamento Zane Weir. Nel giavellotto Anderson Peters, Thomas Rohler e Curtis Thompson.

Paralimpici, master e Palio dei Comuni

Il Golden Gala conferma la propria vocazione inclusiva con quattro gare paralimpiche in programma tra le 19.55 e le 20.25: 100 metri Fisdir e Fispes sia maschili che femminili, con la presenza della campionessa paralimpica di Tokyo Ambra Sabatini. Spazio anche all’atletica master con due batterie dei 100 metri per le categorie M45-M55 e F45-F55. Ad aprire la giornata, dalle ore 16, sarà il Palio dei Comuni con la maxi-staffetta 12×200 riservata agli studenti delle scuole medie: iscrizioni aperte fino al 29 maggio su fidal.it.

Allenamenti aperti ai Marmi il 2 e 3 giugno

Il 2 e il 3 giugno il pubblico potrà assistere gratuitamente agli allenamenti delle stelle mondiali nello Stadio dei Marmi al Foro Italico, con possibilità di avvicinarsi ai propri idoli per selfie e autografi. Orari e modalità di accesso saranno comunicati nelle prossime settimane.

Programma orario

Si comincia alle 19.15 con asta donne e giavellotto uomini. A seguire: 19.35-19.45 100 metri master, 19.48 triplo uomini, 19.55-20.25 gare paralimpiche, 20.40 finale Palio dei Comuni, 21.00 alto uomini, 21.04 400hs donne, 21.15 800 uomini, 21.27 peso uomini, 21.30 100hs donne, 21.35 lungo uomini, 21.40 5000 donne, 22.05 110hs uomini, 22.15 400 donne, 22.25 200 donne, 22.35 1500 donne, 22.50 100 uomini. Diretta su Rai 2 dalle 21 alle 23.

Biglietti: da 10 a 50 euro su TicketOne

I biglietti sono acquistabili su TicketOne, online e nei punti vendita autorizzati. I prezzi vanno dai 10 euro della Curva e Distinti Nord fino ai 50 euro della Tribuna Monte Mario Arrivi (35 euro ridotto under 16). Previste riduzioni fino al 40% per tesserati FIDAL e Runcard, e sconti fino al 75% sui treni Frecciarossa per chi acquista il biglietto dell’evento tramite l’offerta Speciale eventi di Trenitalia.