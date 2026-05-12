Ginnastica ritmica, World Challenge Cup Portimão 2026: Raffaeli e Dragas protagoniste nell’ultima tappa prima degli Europei di Varna

Dal 15 al 17 maggio la prima tappa del secondo circuito WGym nella cittadina portoghese: nell’individuale le due Fiamme Oro, nell’insieme il gruppo teatino. La delegazione parte il 13 maggio con arrivo a Faro.

Dopo i risultati lusinghieri al 33° International Tournament, la ritmica italiana non si ferma e torna protagonista in Portogallo. Dal 15 al 17 maggio, alla Portimão Arena, si disputerà la prima tappa della World Challenge Cup 2026, prima edizione del secondo circuito WGym. È quasi un passaggio di testimone tra le delegazioni azzurre: mentre le atlete di Francesca Cupisti rientrano in patria, il gruppo guidato da Monia Di Matteo fa rotta verso l’Algarve.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

L’appuntamento più importante prima degli Europei di Varna

La tappa portoghese assume un’importanza particolare nel calendario della stagione: sarà l’ultimo banco di prova prima degli Europei di Varna, in Bulgaria, in programma dal 27 al 31 maggio. Per questo motivo la trasferta vedrà in gara le individualiste titolari, Tara Dragas e Sofia Raffaeli, entrambe delle Fiamme Oro, reduci dalla lunga esperienza di Baku tra la World Cup e l’European Cup e chiamate a continuare il proprio percorso di crescita internazionale.

Le successive tappe della World Challenge Cup — Pechino dal 19 al 21 giugno e Cluj Napoca dal 26 al 28 giugno — serviranno invece a preparare la finalissima della Coppa del Mondo stagionale, in programma all’Unipol Forum di Milano dal 10 al 12 luglio, e i Mondiali di Francoforte previsti a Ferragosto.

Il gruppo teatino nell’insieme

Nella prova d’insieme torneranno a vestire il tricolore le ragazze del progetto teatino: Serena Ottaviani dell’Aeronautica Militare, Chiara Badii, Sofia Sicignano e Bianca Vignozzi della Raffaello Motto, Sasha Mukhina e Gaia Pozzi della San Giorgio ’79. Un gruppo giovane ma già rodato nei contesti internazionali, che continuerà a lavorare sulla propria evoluzione tecnica in un contesto competitivo di alto profilo.

Staff e logistica

Al seguito della squadra ci saranno le tecniche Monia Di Matteo, Bilyana Dyakova, Germana Germani, Spela Alenka Mohar e Amina Zaripova. In giuria siederanno Emanuela Agnolucci per l’individuale e Alexia Agnani per i gruppi. Al seguito anche i fisioterapisti Sofia Baldi e Diego Losa. La delegazione partirà il 13 maggio con destinazione Faro, per poi raggiungere Parchal dove le azzurre soggiorneranno presso l’Agua Hotels Riverside. Le competizioni si svolgeranno alla Portimão Arena.