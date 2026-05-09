Internazionali d’Italia, Musetti vola al terzo turno: avanti anche Arnaldi, Darderi e Cocciaretto

Lorenzo Musetti supera Mpetshi Perricard in due set e trova Cerundolo. Rimonta-show di Arnaldi contro De Minaur, Darderi elimina Hanfmann. Cocciaretto batte Navarro, fuori Basiletti e Tyra Grant. In serata debutta Jannik Sinner contro Ofner

Musetti supera Mpetshi Perricard e vola al terzo turno

Buona la prima per Lorenzo Musetti agli Internazionali BNL d’Italia 2026. Il semifinalista uscente del torneo ha superato il francese Giovanni Mpetshi Perricard con il punteggio di 6-4 6-4, conquistando l’accesso al terzo turno del Masters 1000 romano.

Il carrarino ha sfruttato al meglio le condizioni lente del campo, riuscendo a contenere il potente servizio del francese e imponendo il proprio ritmo negli scambi.

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“Non è stata una partita semplice da preparare perché Mpetshi Perricard è un avversario molto ostico. Il campo pesante mi ha favorito un po’ in risposta e sono riuscito a giocare come volevo”, ha spiegato Musetti dopo il match.

Al prossimo turno l’azzurro sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo.

Darderi convince, Arnaldi firma la rimonta

Prosegue anche il cammino di Luciano Darderi. La testa di serie numero 18 del torneo ha regolato il tedesco Yannick Hanfmann con un doppio 6-4, conquistando così il pass per il terzo turno dove troverà lo statunitense Tommy Paul.

Grande impresa invece per Matteo Arnaldi. Il sanremese ha eliminato la testa di serie numero 6 Alex de Minaur al termine di una battaglia durata quasi tre ore.

Dopo aver perso il primo set, Arnaldi ha ribaltato il match imponendosi 4-6 7-6(5) 6-4 e centrando così la sesta vittoria in carriera contro un top 10.

Al terzo turno affronterà lo spagnolo Rafael Jodar.

Cocciaretto da applausi, si fermano Basiletti e Grant

Nel tabellone femminile continua il grande torneo di Elisabetta Cocciaretto. L’azzurra ha eliminato la statunitense Emma Navarro, numero 28 del seeding, con un netto 6-3 6-3.

Per Cocciaretto adesso ci sarà una sfida di altissimo livello contro la polacca Iga Swiatek.

Si interrompe invece il sogno di Noemi Basiletti. La toscana, numero 427 del ranking mondiale e protagonista di un percorso straordinario partito dalle prequalificazioni, è stata sconfitta dall’ucraina Elina Svitolina con il punteggio di 6-1 6-3.

Fuori anche Tyra Grant. La 18enne italo-americana ha ceduto in rimonta alla ceca Nikola Bartunkova: 4-6 6-3 6-4 il risultato finale.

Sinner torna al Foro Italico

Grande attesa infine per il debutto di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo tornerà sul Centrale del Foro Italico a un anno dalla finale persa contro Carlos Alcaraz.

L’altoatesino affronterà l’austriaco Sebastian Ofner nella sessione serale, non prima delle 19. Per i due sarà il primo confronto nel circuito maggiore.

In vista dell’esordio, Sinner si è allenato sui campi del Foro Italico insieme a Flavio Cobolli.