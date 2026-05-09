Grande rugby su Sky: Italia-Inghilterra nel Sei Nazioni femminile e URC nel weekend

Fine settimana ricco di rugby internazionale su Sky e NOW. Sabato 9 maggio riflettori puntati sulle Azzurre contro l’Inghilterra nel Guinness Sei Nazioni Femminile e sulle sfide di United Rugby Championship con Zebre e Benetton impegnate in trasferta

Italia-Inghilterra nel Sei Nazioni femminile

Sarà un weekend di grande rugby internazionale quello proposto da Sky Sport e NOW tra Guinness Sei Nazioni Femminile, United Rugby Championship e Top 14 francese.

L’appuntamento più atteso per il rugby italiano è in programma sabato 9 maggio alle ore 15, quando l’Italia femminile affronterà l’Inghilterra allo stadio Sergio Lanfranchi di Parma.

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La sfida contro le Red Roses sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Max con telecronaca di Paolo Malpezzi e commento tecnico di Andrea De Rossi. Inviato da bordo campo Moreno Molla.

Zebre e Benetton impegnate nello URC

Il sabato rugbistico si aprirà alle 13:45 con la sfida di United Rugby Championship tra Bulls e Zebre, in diretta su Sky Sport Mix.

Alle 16 spazio invece al Benetton Rugby, impegnato in trasferta contro gli Sharks in un match importante per la corsa finale della competizione.

La partita sarà trasmessa su Sky Sport Arena con telecronaca di Francesco Pierantozzi e commento di Pippo Frati.

Irlanda-Galles e il Top 14 francese

In serata, alle 19:30 su Sky Sport Mix, sarà la volta della sfida del Sei Nazioni femminile tra Irlanda e Galles.

Domenica 10 maggio il programma si chiuderà con due ulteriori appuntamenti:

alle 11, in differita su Sky Sport Max, Scozia-Francia;

alle 21:05 spazio al Top 14 francese con Racing 92-La Rochelle, in diretta su Sky Sport Max.

Rugby protagonista anche su Sky Sport 24

Highlights, approfondimenti, interviste e aggiornamenti saranno disponibili durante tutto il weekend anche su Sky Sport 24, sul sito Sky Sport e sui canali social ufficiali dell’emittente.