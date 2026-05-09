Serie C, playoff fase nazionale su Sky: spicca Casertana-Salernitana

Domenica 10 maggio al via il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C Sky Wifi 2025/2026. Riflettori puntati sul derby campano tra Casertana e Salernitana. Sabato spazio anche alla Supercoppa con Benevento-Arezzo

Al via i playoff nazionali di Serie C

Entrano nel vivo i playoff della Serie C Sky Wifi 2025/2026. Domenica 10 maggio si giocheranno le gare d’andata del primo turno della fase nazionale, tutte in diretta su Sky e in streaming su NOW.

Il match più atteso è sicuramente Casertana–Salernitana, in programma alle 21 e trasmesso su Sky Sport Calcio e Sky Sport 252.

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Le partite di domenica 10 maggio

Il programma si aprirà alle 20 con tre incontri:

Campobasso-Potenza su Sky Sport 253;

Pianese-Lecco su Sky Sport 255;

Casarano-Renate su Sky Sport 256.

Alle 20:45 spazio invece a Cittadella-Ravenna su Sky Sport 254.

Chiuderà il quadro della serata la sfida tra Casertana e Salernitana, uno dei confronti più caldi e attesi del tabellone playoff.

Ritorni il 13 maggio

Le gare di ritorno sono in programma mercoledì 13 maggio.

Alle 20 si giocheranno:

Ravenna-Cittadella su Sky Sport 253;

Lecco-Pianese su Sky Sport 254;

Renate-Casarano su Sky Sport 255.

Alle 20:45 toccherà a Salernitana-Casertana, trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport 251.

Alle 21 si chiuderà con Potenza-Campobasso su Sky Sport 252.

Supercoppa Serie C: Benevento-Arezzo

Prima dei playoff, spazio anche alla Supercoppa di Serie C.

Sabato 9 maggio alle 20:30 il Benevento ospiterà l’Arezzo per la seconda giornata della competizione.

La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 252.

Highlights e approfondimenti su Sky Sport

La Serie C sarà protagonista anche su Sky Sport 24, sul sito Sky Sport e sui canali social ufficiali dell’emittente con highlights, approfondimenti e rubriche dedicate ai tre gironi del campionato.