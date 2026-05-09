Judo, Francesca Milani bronzo al Grand Slam di Astana

L’azzurra delle Fiamme Oro conquista il terzo posto nei -48 kg e apre il medagliere italiano in Kazakistan. Quinto posto per Veronica Toniolo, settimi Carlino e Ghiglione
Francesca Milani sul podio ad Astana
Arriva la prima medaglia azzurra al Grand Slam di Astana 2026 di judo. A conquistarla è stata Francesca Milani, atleta delle Fiamme Oro, che ha chiuso al terzo posto nella categoria -48 kg.
L’azzurra ha superato nel suo percorso la kazaka Duisenbay e la tedesca Ischt, prima di arrendersi nei quarti di finale all’olandese Gersjes.
Nel recupero Milani ha poi battuto la mongola Jamsran, conquistando infine il bronzo contro Lin di Taipei.
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“Sono contenta per il risultato di oggi e soprattutto per essere riuscita a tornare su un podio importante dopo tanto tempo”, ha dichiarato l’azzurra al termine della gara.
Milani ha inoltre ringraziato il gruppo sportivo delle Fiamme Oro, la famiglia e il Banzai Cortina Roma per il sostegno ricevuto.
Veronica Toniolo sfiora il podio
Molto vicino alla medaglia anche il cammino di Veronica Toniolo dell’Esercito Italiano nei -57 kg.
L’azzurra ha battuto la mongola Terbish, ma si è fermata contro l’olandese Van De Meeberg.
Nei ripescaggi Toniolo ha superato la tedesca Ballhaus, prima di cedere nella finale per il bronzo alla brasiliana Souza, chiudendo così al quinto posto.
Settimo posto per Carlino e Ghiglione
Settima posizione invece per Andrea Carlino nei -60 kg.
Il judoka dell’Esercito Italiano non è riuscito a superare i recuperi, fermato dal francese Jean.
Stesso piazzamento anche per Giulia Ghiglione, bloccata nei quarti dalla mongola Ganbaatar e successivamente sconfitta nei recuperi dalla russa Dudina.
Toniolo: “Bella prova di Milani”
A commentare la giornata azzurra è stato Raffaele Toniolo:
“Bella medaglia di Francesca Milani che ritorna sul podio di un Grand Slam con una prova autoritaria. Quinto posto amaro per Veronica Toniolo che, dopo aver eliminato le teste di serie numero 2 e 3 del tabellone, ha dovuto lasciare il bronzo alla brasiliana per una decisione arbitrale al limite”.
Gli azzurri in gara sabato 9 maggio
Nella seconda giornata del Grand Slam saliranno sul tatami:
- Fabio Basile e Fabrizio Esposito nei -73 kg;
- Bright Maddaloni Nosa e Manuel Parlati nei -81 kg;
- Giorgia Stangherlin nei -70 kg.
L’intero evento è disponibile in streaming su Judo TV.