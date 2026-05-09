Campionato Italiano Para-Trap Manoppello 2026: finale domenica 10 maggio in diretta su Tiro a Volo TV

Al Tav Sant’Uberto si assegnano i Titoli tricolori 2026 nelle tre classi funzionali PT1, PT2 e PT3. Oggi la qualificazione, domenica 10 maggio le finali live su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Tutto è pronto al Tav Sant’Uberto di Manoppello Scalo (PE) per il Campionato Italiano Para-Trap 2026, l’evento che assegnerà i Titoli tricolori nelle tre classi funzionali del tiro a volo paralimpico. Le finali di domenica 10 maggio saranno trasmesse in diretta a partire dalle ore 16:00 su Tiro a Volo TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

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Le tre classi funzionali in gara

Il campionato coinvolge tiratori di tre categorie distinte: la PT1, riservata agli atleti in carrozzina, la PT2, per quelli con disabilità agli arti inferiori, e la PT3, categoria in cui gareggiano gli atleti con disabilità agli arti superiori. A valutare tecnicamente le prestazioni di tutte le classi è il Commissario Tecnico della Nazionale Azzurra di Para-Trap Benedetto Barberini, già presente nell’impianto abruzzese da ieri insieme al Tecnico Federale Riccardo Rossi.

Il programma: qualificazione oggi, finali domenica

La competizione si articola in due giornate. Sabato 9 maggio si disputano i primi 75 piattelli di qualificazione. Domenica 10 maggio gli ultimi 50 lanci completeranno la fase qualificativa, dopodiché scatteranno le finali — a cui accederanno i migliori sei tiratori di ogni classifica — svolte secondo il regolamento internazionale del World Shooting Para Sport (WSPS).

Le istituzioni presenti

Tra le personalità che hanno partecipato all’evento figura la Vice Presidente FITAV Emanuela Bonomi Croce, delegata dal Consiglio Federale per l’attività Paralimpica e autentica «madrina» del Para-Trap mondiale. Presenti anche il Presidente del CR CIP Abruzzo e alcuni componenti della Giunta Regionale.