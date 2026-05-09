Fasi Interregionali Campionati Italiani U17 a Montecatini: gli highlights della prima giornata su Italia Boxe TV

La kermesse organizzata dalla Peg. Bertola al Palasport di Montecatini Terme prosegue oggi con la doppia sessione: dalle 11 e dalle 14:30. Tutto in diretta e on demand su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV.

Il Palasport di Montecatini Terme è il palcoscenico delle Fasi Interregionali dei Campionati Italiani Under 17 maschile e femminile, indette dalla FPI e organizzate dalla Peg. Bertola. La kermesse, scattata ieri 8 maggio, si concluderà domenica 10 maggio con una tre giorni intensa di pugilato giovanile di alto livello.

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📺 Tutta la manifestazione è trasmessa in diretta su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV: tv.sportface.it.

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La prima giornata: sessione unica alle 14

Ieri, venerdì 8 maggio, si è svolta la prima giornata della competizione in sessione unica a partire dalle 14:00. I risultati completi degli incontri disputati sono disponibili sul sito della FPI e sulla piattaforma Sportface TV.

Oggi, sabato 9 maggio: doppia sessione

La seconda giornata prevede due sessioni: la prima alle 11:00 e la seconda alle 14:30. Un pomeriggio e una mattinata interamente dedicati agli incroci del torneo interregionale, con i giovani pugili pronti a contendersi il pass per la fase successiva dei Campionati Italiani.

Domenica 10 maggio: il gran finale

La tre giorni si chiuderà domenica 10 maggio con la doppia sessione conclusiva: ore 11:00 per la prima e ore 14:00 per la seconda, che assegnerà i verdetti finali della kermesse toscana.