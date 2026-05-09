Giro d’Italia 2026, seconda tappa: da Burgas a Veliko Tarnovo per 221 km tra i Balcani

La frazione più lunga dell’edizione attraversa valli e salite bulgare con il Monastero di Lyaskovets a 11 km dall’arrivo e un finale mosso dentro Tsarevets fino al 9% di pendenza. In diretta su Rai 2 ed Eurosport dalle 12:05.

Il Giro d’Italia 2026 rimane in Bulgaria per la seconda tappa: oggi, sabato 9 maggio, la carovana rosa percorre i 221 chilometri da Burgas a Veliko Tarnovo, la frazione più lunga dell’intera edizione, con 2.600 metri di dislivello e un finale tecnico e selettivo tra le strade acciottolate dell’antica capitale medievale bulgara.

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La prima tappa: Magnier in rosa, Milan quarto

Nella prima tappa ha festeggiato Paul Magnier (Soudal Quick-Step), che ha conquistato la vittoria in volata e la prima maglia rosa del Giro 2026. Alle sue spalle Tobias Lund Andresen (Team Decathlon) e Ethan Vernon (Nsn Cycling Team). Quarto posto amaro per uno dei favoriti dell’edizione, l’azzurro Jonathan Milan (Lidl-Trek), che si è dovuto accontentare di una piazza d’onore nei confronti diretti.

Il percorso: tre salite sui Balcani e un finale insidioso

La tappa Burgas-Veliko Tarnovo si apre con una prima parte pianeggiante su strade larghe, prima di trasformarsi progressivamente in una prova impegnativa. Nella fase centrale i corridori affronteranno tre salite sui monti Balcani: Byala, Vratnik e Lyaskovets. Quest’ultima, posta a soli 11 chilometri dall’arrivo, è la più impegnativa della giornata: 3 km con una pendenza media al 7,5%.

Dopo la discesa verso Veliko Tarnovo, gli ultimi chilometri riservano altre insidie. L’avvicinamento finale attraversa Tsarevets con alcuni brevi tratti in porfido e pendenze che arrivano fino al 9%. L’ultimo chilometro è sostanzialmente piatto, con una breve discesa e una risalita finale verso il traguardo: 500 metri rettilinei in asfalto con arrivo su strada larga 8 metri.

Orario e dove vederla in tv e streaming

La seconda tappa prende il via alle ore 12:05 con arrivo previsto alle 16:59. La Rai offre la copertura completa in chiaro: la giornata inizia con Giro Mattina su Rai Sport HD, poi Prima Diretta fino alle 14:00 e Giro in Diretta su Rai 2 fino alle 16:15, chiuso da Giro all’Arrivo per il racconto del finale. Tutto disponibile anche in streaming su RaiPlay. La diretta integrale è trasmessa anche su Eurosport e sulle piattaforme Discovery+, HBO Max, DAZN e Prime Video Channels.