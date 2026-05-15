Coppa Europa Boulder 2025, seconda tappa a Liptovský Mikuláš: 7 azzurri in gara il 16 e 17 maggio in Slovacchia

Sabato 16 e domenica 17 maggio la seconda prova del circuito europeo: 98 atleti in gara, con gli italiani chiamati a fronteggiare il dominio di Avezou e la potente squadra israeliana. Diretta sul canale YouTube di World Climbing Europe.

Tornano i blocchi, torna la sfida europea. Dopo il debutto stagionale di Kaunas, in Lituania, la Coppa Europa Boulder fa tappa a Liptovský Mikuláš, in Slovacchia, per la seconda prova del circuito: appuntamento sabato 16 e domenica 17 maggio con 7 azzurri pronti a misurarsi con i migliori specialisti del continente. La diretta sarà disponibile sul canale YouTube di World Climbing Europe.

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Gli azzurri in gara: cinque uomini a caccia della finale

Nel settore maschile, tra i 98 atleti al via, l’Italia schiererà cinque rappresentanti. Giovanni Bagnoli arriva con il vento in poppa: reduce dal secondo oro consecutivo in Coppa Europa Boulder Giovanile, aveva chiuso sesto a Kaunas e sarà uno dei nomi da seguire con maggiore attenzione. Matteo Reusa porta in dote l’esperienza della recente tappa di Coppa del Mondo in Cina. Completano la pattuglia tricolore Mattia Salvatore, Tommaso Milanese e Nicolò Sacripanti, che nella prova lituana aveva sfiorato la finale senza riuscire ad accedervi e vorrà riscattarsi sui blocchi slovacchi.

La concorrenza è agguerrita: in campo maschile gli azzurri dovranno fronteggiare la potente selezione israeliana, capace di occupare la seconda, terza e quarta posizione a Kaunas, e arginare il dominio del francese Sam Avezou, oro nella tappa d’apertura.

Le azzurre: Rosa e Dal Zotto puntano alla finale

Nel tabellone femminile, tra le 75 atlete in gara, saranno due le italiane sui blocchi ideati dai tracciatori internazionali: Giulia Rosa e Caterina Dal Zotto, bronzo in Coppa Italia assoluta, entrambe determinate a migliorare i risultati della prima tappa e a farsi vedere in semifinale e finale.

Tra le avversarie più accreditate spiccano la britannica Isabella Bridgens, la slovena Lina Funa, l’austriaca JaKoba Rauter e l’israeliana Ayala Kerem.

Il programma di gara

Sabato 16 maggio

Ore 08.00 – Qualifiche femminili

Ore 15.00 – Qualifiche maschili

Domenica 17 maggio