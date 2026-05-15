Rugby su Sky e NOW, il programma del weekend: Galles-Italia nel Sei Nazioni Femminile, Zebre e Benetton in URC, La Rochelle-Tolosa nel Top 14

Sabato 16 e domenica 17 maggio un fine settimana ricco di rugby internazionale su Sky Sport Max e Sky Sport Mix, con le Azzurre al Cardiff Arms Park e l’ultima giornata di regular season dello United Rugby Championship.

Un sabato e una domenica all’insegna del rugby internazionale. Sky Sport e NOW offrono nel weekend del 16 e 17 maggio un programma denso, con le Azzurre protagoniste nel Sei Nazioni Femminile, i club italiani in campo nell’ultima giornata di regular season dello United Rugby Championship e il grande duello tra La Rochelle e Tolosa nel Top 14 francese.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Sabato 16 maggio: Zebre e Benetton nell’ultima di URC

Si comincia sabato con un doppio appuntamento sullo United Rugby Championship, al termine della regular season. Alle 13.45 su Sky Sport Max le Zebre scendono in campo in trasferta contro gli Sharks, con la telecronaca di Moreno Molla e il commento di Federico Fusetti. Alle 16.00, sempre su Sky Sport Max, tocca al Benetton Rugby affrontare i Bulls: voce di Francesco Pierantozzi, commento tecnico di Andrea De Rossi.

Domenica 17 maggio: le Azzurre al Cardiff Arms Park

La domenica si apre con il rugby femminile. Alle 13.15 su Sky Sport Max va in scena Galles-Italia, con le Azzurre di scena al Cardiff Arms Park nell’atto conclusivo del Guinness Sei Nazioni Femminile. Telecronaca di Paolo Malpezzi, commento di Federico Fusetti.

Alle 15.30 su Sky Sport Mix spazio a Irlanda-Scozia, con Matteo Viscardi al microfono e Federico Fusetti al commento. Alle 17.45 il Sei Nazioni femminile si chiude con il big match tra Francia e Inghilterra, su Sky Sport Max: telecronaca affidata a Paolo Malpezzi e Maurizio Vancini.

Domenica sera: La Rochelle-Tolosa nel Top 14

A chiudere il weekend ci pensa il Top 14 francese. Alle 21.05 su Sky Sport Max si affrontano La Rochelle e Tolosa, in una delle sfide più attese della stagione transalpina: telecronaca di Moreno Molla, commento di Andrea De Rossi.

Aggiornamenti, interviste e highlights su Sky Sport 24, sui canali social @SkySport, sul sito skysport.it e sull’app Sky Sport.

Il programma completo su Sky e NOW

Sabato 16 maggio

Ore 13.45 – Sharks-Zebre | URC | Sky Sport Max Telecronaca: Moreno Molla, commento: Federico Fusetti

Ore 16.00 – Bulls-Benetton | URC | Sky Sport Max Telecronaca: Francesco Pierantozzi, commento: Andrea De Rossi

Domenica 17 maggio