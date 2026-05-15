Buenos Aires Premier Padel P1 2026, quarti, semifinali e finali live su Sky e NOW

Da oggi, 15 maggio, a domenica 17 maggio appuntamento con il Premier Padel dall’Estadio Parque Roca di Buenos Aires. Le finali saranno trasmesse domenica sera sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.
Prosegue la stagione del Premier Padel 2026 con il torneo “Buenos Aires Premier Padel P1”, in programma da oggi, venerdì 15 maggio, fino a domenica 17 maggio all’Estadio Parque Roca di Buenos Aires.
L’evento sarà trasmesso in diretta su Sky Italia e in streaming su NOW, con la copertura delle fasi decisive del torneo.
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In campo i protagonisti del padel mondiale
Sui campi argentini saranno protagonisti alcuni dei migliori interpreti del padel internazionale.
Particolare attenzione sarà rivolta alle coppie Federico Chingotto/Alejandro Galán nel tabellone maschile e Bea González/Paula Josemaría in quello femminile, entrambe reduci da una lunga serie di risultati positivi nel circuito.
Quarti e semifinali su Sky Sport Max
La programmazione televisiva prenderà il via venerdì 15 maggio con i quarti di finale, in diretta dalle ore 18 su Sky Sport, canale Sky Sport Max.
Le telecronache saranno affidate a Luis Ovando, Gustavo Spector, Emiliano Pozzoni ed Emiliano Siciliani.
Sabato 16 maggio spazio invece alle semifinali, ancora dalle ore 18 su Sky Sport Max, con il racconto di Giuseppe Di Giovanni, Mauricio Algarra, Emiliano Pozzoni e Nicolò Cotto.
Le finali domenica sera
Domenica 17 maggio si assegneranno i titoli del torneo argentino.
La finale femminile sarà trasmessa dalle ore 19 su Sky Sport 258, mentre la finale maschile andrà in onda dalle ore 22 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix.
Anche in questo caso le telecronache saranno curate da Giuseppe Di Giovanni e Nicolò Cotto.
La programmazione completa
Venerdì 15 maggio
Quarti di finale
- Dalle ore 18 su Sky Sport Max
Sabato 16 maggio
Semifinali
- Dalle ore 18 su Sky Sport Max
Domenica 17 maggio
Finale femminile
- Dalle ore 19 su Sky Sport 258
Finale maschile
- Dalle ore 22 su Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix