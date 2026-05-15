Il peggior nemico di Marc Marquez è in casa: nove operazioni, tornerà? – Sportface.it

Il peggior nemico di Marc Marquez è in casa: nove operazioni, tornerà?

Il futuro di Marc Marquez sembra appeso a un filo. La sua carriera, un tempo dominata dalla sua abilità fenomenale e dalla costante lotta per il titolo, sta vivendo uno dei periodi più difficili.

Dietro di lui ci sono già nove operazioni allo stesso braccio, l’ennesima incognita sulla sua condizione fisica e un futuro che appare più incerto che mai. La sua ‘guerra’ è più contro il proprio corpo che contro gli avversari in pista, un nemico che sembra non dargli tregua.

L’inferno delle nove operazioni

Marc Marquez è un campione e come tale ha affrontato sfide che pochi altri piloti hanno avuto il coraggio di affrontare. Ma, in questo momento, la sua battaglia sembra un’altra. Le sue spalle, il braccio destro, le sue articolazioni sono diventate il terreno di una lotta senza fine.

La nona operazione che ha subito non è solo una statistica, è un segnale chiaro che la sua fisicità è al limite.

Quando e come tornerà in sella alla Ducati?

Le ultime notizie di AS sottolineano la realtà difficile che il campione sta affrontando: non è più solo una questione di sforzo fisico, ma di capire se la sua condizione gli permetterà di tornare ai livelli che lo hanno reso famoso. Le sue prestazioni, quando è stato in pista, non sono mai state quelle di un campione in declino, ma sono ormai diventate sempre più rare in questo inizio di stagione. La domanda che tutti si pongono è: tornerà a lottare per vincere o il suo corpo lo ha tradito definitivamente?

Le conseguenze per il suo team e il futuro

Questa situazione, inevitabilmente, avrà delle ripercussioni anche sul suo team Ducati. La rossa, senza il suo campione in carica, fatica a ritrovare la competitività che l’ha sempre caratterizzata. E per Marquez, il futuro non è più un semplice ritorno in pista, ma una vera e propria riflessione sulla sua vita professionale. Riuscirà a trovare una soluzione al suo ‘peggior nemico’? Il tempo sembra essere l’unica risposta che lo spagnolo ha ancora in mano.