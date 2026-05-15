Judo, l’Italia seniores vola a Benidorm per l’European Open: 22 azzurri in gara tra 491 judoka da 40 nazioni

L’Italia del judo seniores partecipa all’European Open di Benidorm il 16 e 17 maggio 2026: 22 azzurri in gara contro 491 judoka di 40 nazioni.

L’Italia del judo seniores è pronta per una nuova prova europea. Nel weekend del 16 e 17 maggio la squadra tricolore sarà in Spagna, protagonista dell’European Open di Benidorm, manifestazione che raduna 491 judoka provenienti da 40 nazioni. L’intero evento sarà trasmesso in diretta su judo.tv.

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La squadra azzurra: i convocati per categoria

La selezione italiana porta a Benidorm ventidue atleti. Di seguito la composizione completa per categoria di peso.

Uomini

-60 kg : Pietro Andreini (Fiamme Azzurre)

: Pietro Andreini (Fiamme Azzurre) -66 kg : Francesco Cargnelutti (Esercito), Federico Ninfo (Akiyama Settimo)

: Francesco Cargnelutti (Esercito), Federico Ninfo (Akiyama Settimo) -73 kg : Matthew Paul Marastoni (Judo Valpolicella), Lorenzo Iovine (Nippon Club)

: Matthew Paul Marastoni (Judo Valpolicella), Lorenzo Iovine (Nippon Club) -81 kg : Alessandro Bellini (Carabinieri), Davide Esposito (Fiamme Azzurre)

: Alessandro Bellini (Carabinieri), Davide Esposito (Fiamme Azzurre) -90 kg : Giacomo Gamba (Carabinieri), Luigi Pippa (Fiamme Azzurre)

: Giacomo Gamba (Carabinieri), Luigi Pippa (Fiamme Azzurre) +100 kg: Sylvain Lorenzo Agrò (Carabinieri)

Donne