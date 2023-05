Internazionali d’Italia 2023, cosa succede in caso di pioggia? Le modalità per il rimborso dei biglietti

La pioggia, come da previsioni, ha iniziato a creare qualche disagio organizzativo agli Internazionali d’Italia. In questo mercoledì il programma sarebbe dovuto iniziare alle 11:00 ma a cuasa del maltempo i campi sui quali si dovrebbero giocare gli incontri di primo turno sono ancora coperti dai teloni. Ma cosa succede ai biglietti acquistati in caso di programma modificato o cancellato per la pioggia? Queste sono le FAQ presenti sul sito ufficiale della manifestazione.

Cosa succede in caso di pioggia? Il prezzo del Biglietto sarà rimborsato dall’Organizzatore, esclusivamente qualora nessuno degli Allenamenti o degli Incontri, programmati sul Campo e nella sessione indicati sul Biglietto, trovi svolgimento nel giorno indicato. L’Utente non ha in ogni caso diritto al rimborso del costo del Biglietto (né alla sua sostituzione) nel caso in cui gli Allenamenti o gli Incontri per i quali il Biglietto è stato acquistato si svolgano, per ragioni tecnico-organizzative o meteorologiche, nel giorno programmato ma in orari o presso Campi diversi da quelli inizialmente previsti.

Il prezzo del Biglietto sarà rimborsato dall’Organizzatore, esclusivamente qualora nessuno degli Allenamenti o degli Incontri, programmati sul Campo e nella sessione indicati sul Biglietto, trovi svolgimento nel giorno indicato. L’Utente non ha in ogni caso diritto al rimborso del costo del Biglietto (né alla sua sostituzione) nel caso in cui gli Allenamenti o gli Incontri per i quali il Biglietto è stato acquistato si svolgano, per ragioni tecnico-organizzative o meteorologiche, nel giorno programmato ma in orari o presso Campi diversi da quelli inizialmente previsti. Il programma è stato modificato, posso avere il rimborso? Il biglietto si acquista per la specifica sessione/campo e non per un determinato match/giocatore. Il programma può subire variazioni e non è previsto il rimborso del biglietto.