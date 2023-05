Internazionali d’Italia 2023, anche un tour dello Stadio Olimpico per gli spettatori

Un’occasione d’oro per i tanti appassionati che nei prossimi giorni andranno al Foro Italico per assistere agli Internazionali d’Italia 2023. Oltre allo spettacolo tennistico da ammirare, i possessori di un biglietto valido per la sessione diurna di mercoledì 10 maggio e per quelle diurne da sabato 13 fino al termine del torneo, avranno l’imperdibile occasione di accedere gratuitamente al tour al coperto dello Stadio Olimpico di Roma. Un’opportunità che gli spettatori potranno sfruttare anche in caso di sospensioni di gioco dettate dalle condizioni climatiche. Il tour consentirà di visitare luoghi finora inaccessibili dove i ‘protagonisti’ hanno scritto la storia dell’impianto: sarà possibile percorrere la mixed zone, la zona spogliatoi, la sala dei trofei, le tribune e visitare il campo da gioco.