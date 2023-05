Internazionali d’Italia Roma 2023, Musetti: “Buone sensazioni, spero pubblico mi dia spinta”

“Il primo turno è sempre una partita dura. E lo sarà sia se dovrò affrontare Arnaldi, che è un amico e sta attraversando un ottimo periodo, sia se il mio avversario sarà Schwartzman, giocatore molto esperto e amante della terra battuta. Ma ho delle buone sensazioni. Sono contento di essere qui, speriamo che il pubblico mi dia quella spinta in più per far bene quest’anno”. Così il tennista azzurro Lorenzo Musetti, ai microfoni di Sky Sport, nel giorno in cui è stato sorteggiato il tabellone maschile degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis. Il toscano entrerà in scena al secondo turno.