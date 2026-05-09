Internazionali d’Italia, Paolini è subito fuori! Eliminata da Mertens in tre set

Sorpresa dolorosa agli Internazionali d’Italia 2026: Jasmine Paolini viene eliminata da Mertens in tre set ed è subito fuori
Il sogno di bissare il trionfo si infrange al terzo atto. Jasmine Paolini lascia gli Internazionali d’Italia 2026, sconfitta in tre set da Elise Mertens (numero 21 al mondo Wta) con il punteggio di 6-4, 7-6, 6-2. La campionessa uscente, arrivata al Wta 1000 di Roma con la carica della difesa del titolo, si arrende a un’avversaria valida, ma sulla carta inferiore a lei tecnicamente.
Il primo parziale è tutto azzurro: Paolini detta i tempi, gestisce il break decisivo e chiude 6-4 in pieno controllo. Tutto sembra andare per il verso giusto, ma nel secondo, la belga alza drasticamente l’asticella, mettendo alle strette Paolini.
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La tensione sale e si va al tie-break: Mertens ribalta completamente la partita e porta la sfida al set decisivo, ma con un’alchimia nel match completamente diversa.
Paolini saluta subito gli Internazionali d’Italia: cosa è successo
Al rientro in campo, la differenza la fa la tenuta fisica. Nonostante il supporto tecnico di Sara Errani e il tifo incessante del Centrale, Paolini accusa il colpo. Mertens non sbaglia un colpo e ruba il servizio due volte chiudendo il terzo set, eliminando la numero uno italiana.
Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca, ma che racconta la realtà del tennis moderno: i dettagli, la gestione della fatica e la freddezza nei momenti chiave decidono le sfide di vertice. Paolini saluta il suo torneo del cuore, ma avrà modo di rifarsi. A Roma resta il ricordo di un’impresa che, per ora, dovrà attendere un’altra occasione.