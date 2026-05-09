Giro d’Italia, Matteo Moschetti costretto a ritirarsi: come sta dopo la commozione cerebrale

Il Giro d’Italia 2026 è ufficialmente partito dalla Bulgaria, ma c’è già un ritiro: Matteo Moschetti dà forfait dopo una commozione cerebrale

La competizione più emozionante e iconica del ciclismo italiano è partita dalla Bulgaria, ma deve subito registrare un forfait pesante. Matteo Moschetti, velocista della Pinarello-Q36.5 Pro Cycling, non ha partecipato alla seconda tappa, costretto al ritiro per una commozione cerebrale riscontrata dopo la maxi caduta avvenuta ieri durante la volata della frazione inaugurale.

Il 29enne lombardo, sottoposto a protocolli medici UCI obbligatori, non ha ottenuto l’idoneità per proseguire la Corsa Rosa. La decisione, seppur dolorosa, è stata inevitabile: la salute del corridore viene prima di ogni risultato sportivo e ha portato a una decisione dettata dalla massima prudenza.

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Moschetti farà rientro in Italia per iniziare il percorso di recupero, lasciando la squadra svizzera in un momento delicato della corsa bulgara.

Il ritiro di Moschetti e cosa succede in Bulgaria

La tappa in programma, 221 km da Burgas a Veliko Tarnovo con un finale insidioso (salita di 3,9 km al 6,6% a 16 km dall’arrivo), si sta disputando senza un velocista importante per l’economica della gara. Per Moschetti si chiude così un Giro atteso tanto, interrotto bruscamente dalle dinamiche di una volata di gruppo.

Gabriele Missaglia, direttore sportivo della Pinarello-Q36.5, ha commentato con fermezza e una buona dose di sconforto: “È un momento molto deludente per Matteo e per il Team, soprattutto considerando l’importanza del Giro per la sua stagione. Tuttavia, la priorità è e sarà sempre la salute del corridore. I protocolli per le commozioni cerebrali esistono per un motivo e devono essere pienamente rispettati”.