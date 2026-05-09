Bagnaia in pole a Le Mans: Pecco davanti a Marc Marquez, Bezzecchi terzo

Il pilota Ducati firma il miglior tempo in 1’29″634 e conquista la prima casella sulla griglia del Gran Premio di Francia. Il leader del Mondiale Bezzecchi scatterà dalla prima fila con la sua Aprilia.
Francesco Bagnaia torna a prendersi la pole position. Sul circuito di Le Mans, teatro del Gran Premio di Francia di MotoGP 2026, il pilota della Ducati ha firmato il miglior tempo nelle qualifiche con 1’29″634, conquistando la prima casella sulla griglia di partenza. Al suo fianco in prima fila il compagno di squadra Marc Marquez, mentre completa il terzetto di testa il leader del Mondiale Marco Bezzecchi con la sua Aprilia.
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Le qualifiche: Ducati e Aprilia dominano la prima fila
Bagnaia ha preceduto Marquez di pochi centesimi in una prima fila tutta di altissimo livello. Bezzecchi, che guida la classifica iridata, scatterà dalla terza posizione con l’Aprilia, davanti alla Ducati VR46 di Fabio Di Giannantonio, quarto. Pedro Acosta (KTM) occupa la quinta piazza, Fabio Quartararo (Yamaha) la sesta. A completare la top 10: Joan Mir (Honda, 7°), Jorge Martin (Aprilia, 8°), Ai Ogura (Aprilia, 9°) e Alex Marquez (Ducati Gresini, 10°), vincitore dell’ultima gara a Jerez.
La griglia di partenza completa
- Francesco Bagnaia (Ducati)
- Marc Marquez (Ducati)
- Marco Bezzecchi (Aprilia)
- Fabio Di Giannantonio (Ducati)
- Pedro Acosta (KTM)
- Fabio Quartararo (Yamaha)
- Joan Mir (Honda)
- Jorge Martin (Aprilia)
- Ai Ogura (Aprilia)
- Alex Marquez (Ducati Gresini)
- Johann Zarco (Honda)
- Alex Rins (Yamaha)
- Raul Fernandez (Aprilia)
- Enea Bastianini (KTM)
- Luca Marini (Honda)
- Franco Morbidelli (Ducati)
- Toprak Razgatlioglu (Yamaha)
- Diogo Moreira (Honda)
- Jack Miller (Yamaha)
- Fermin Aldeguer (Ducati)
- Brad Binder (KTM)
- Jonas Folger (KTM)