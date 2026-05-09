CdM Almaty: Fabbrizi primo nelle qualificazioni del Trap maschile. Stanco fuori per un piattello. Oggi finali LIVE su Tiro a Volo TV

Massimo Fabbrizi primo nelle qualificazioni del Trap maschile alla CdM di Almaty con 124/125. Stanco decima nel femminile per un piattello. Finali e Mixed Team oggi su Tiro a Volo TV.

Massimo Fabbrizi entra nella storia della giornata di Almaty. Nella seconda tappa della Coppa del Mondo ISSF 2026 di tiro a volo, in Kazakistan, il tiratore delle Fiamme Azzurre ha dominato le qualificazioni del Trap maschile chiudendo al primo posto con un quasi impeccabile 124/125. Domani le finali in diretta su Tiro a Volo TV, il canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, disponibile anche su Amazon Prime Video: collegamento dalle 12:20, finale femminile alle 12:30 e finale maschile alle 14:00.

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Fabbrizi: un solo errore in 125 piattelli

Già leader dopo i primi 75 piattelli, Fabbrizi ha confermato la sua superiorità nelle ultime due serie, mancando un solo bersaglio sull’intera qualificazione. Con 124/125 ha preceduto l’australiano James Willett, autore dello stesso punteggio ma penalizzato dalla minore continuità nelle singole serie. Terzo il peruviano Alessandro De Souza Ferreira con 123/125.

Gli altri azzurri non sono riusciti ad agguantare la top 8: Mauro De Filippis chiude quindicesimo con 119/125, Riccardo Mirabile è diciottesimo con 118/125 e il veterano Giovanni Pellielo termina quarantaquattresimo con 115/125.

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Stanco fuori di un piattello: quarta serie fatale

Beffa amara nel Trap femminile per Silvana Maria Stanco. L’azzurra chiude decima con 116/125, a un solo piattello dalla top 8 che avrebbe garantito l’accesso alla finale. Determinante la quarta serie della giornata, chiusa con tre errori che hanno compromesso irrimediabilmente la rincorsa alle prime posizioni. A guidare la classifica la spagnola Fatima Galvez con 123/125, davanti alla slovacca Zuzana Rehak Stefecekova e all’australiana Penny Smith, entrambe a 120. Fuori dalla top 30 le altre italiane: Federica Caporuscio trentatreesima con 110/125 e Sofia Littamè trentacinquesima con 109/125.

Il programma di domani: finali e Mixed Team

La tappa kazaka si concluderà domenica 10 maggio con gli ultimi 50 piattelli di qualificazione e poi le finali: quella femminile alle 12:30 (collegamento dalle 12:20) e quella maschile alle 14:00, entrambe in diretta su Tiro a Volo TV su Sportface, disponibile anche su Amazon Prime Video. A seguire la prova di Mixed Team Trap dalle 12:50.