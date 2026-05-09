GP Francia, Martin vince la sprint: Bagnaia secondo prima di Bezzecchi. Cade Marquez

Lo specialista ha avuto la meglio anche in Francia: Jorge Martin ha vinto la gara Sprint, secondo posto per Bagnaia, terzo per Bezzecchi

Il re della gara sprint non si smentisce. Jorge Martin è arrivato davanti a tutti e ha confermato di essere probabilmente il più bravo il sabato. Alla guida dell’Aprilia, lo spagnolo ha dominato la prova veloce del GP di Francia, centrando la diciottesima vittoria in questa gara e scavalcando definitivamente Marc Marquez in questa speciale classifica.

Partito ottavo, Martin ha mostrato abilità e coraggio alla prima curva, superando la pole position di Bagnaia e gestendo una fuga tattica. Pecco ha chiuso secondo, mentre il compagno di squadra Bezzecchi terzo. E ora vede ridursi il vantaggio in classifica mondiale a soli otto punti.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Per Marquez, secondo alla partenza, è arrivato un amaro epilogo: una scivolata nel finale lo ha relegato fuori dalla zona punti, annullando una rimonta promettente.

Il tabù di Bezzecchi, il momento di Marquez e la risalita di Bagnaia

Ci sono tante altre storie da raccontare in questo sabato francese. Innanzitutto, il ritorno prepotente di Pecco Bagnaia, che domani punterà dritto alla vittoria. Bezzecchi, per il momento, resta leader mondiale, ma conferma come non sia letale nella sprint come la domenica.

Infine, prosegue il momento no di Marquez, oggi inciampato in una caduta terrificante nelle fasi finali della sprint. Di seguito l’ordine di arrivo e i tempi.

1 Jorge Martin (Aprilia) 1:32.141 —

2 Francesco Bagnaia (Ducati) 1:31.861 +1.107

3 Marco Bezzecchi (Aprilia) 1:31.728 +2.786

4 Pedro Acosta (KTM) 1:31.788 +3.808

5 Fabio Quartararo (Yamaha) 1:31.585 +4.402

6 Joan Mir (Honda) 1:31.520 +4.630

7 Ai Ogura (Aprilia) 1:31.347 +5.670

8 Alex Marquez (Ducati) 1:31.708 +6.608

9 Diogo Moreira (Honda) 1:31.886 +10.368

10 Johann Zarco (Honda) 1:31.961 +11.771

11 Fermin Aldeguer (Ducati) 1:31.838 +13.435

12 Brad Binder (KTM) 1:32.134 +14.708

13 Alex Rins (Yamaha) 1:31.976 +15.413

14 Toprak Razgatlioglu (Yamaha) 1:31.978 +17.044

15 Jack Miller (Yamaha) 1:31.891 +17.749

16 Fabio Di Giannantonio (Ducati) 1:32.042 1 lap