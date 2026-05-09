Il programma di Sinner sull’erba prima di Wimbledon: due forfait già annunciati

Il percorso di Jannik Sinner nella stagione 2026 avrà una tregua nelle prossime settimane: quale organizzazione avrà sull’erba e perché

I primi mesi del 2026 sono stati assolutamente favolosi per Sinner, almeno fino a questo momento. Il numero uno al mondo ha deciso di essere protagonista di un vero e proprio tour de force che lo ha visto vincere 23 partite consecutive tra marzo e maggio, conquistando quattro Masters 1000 (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid) e tornando primo nel ranking.

Ora, però, sull’erba – paradossalmente la sua superficie preferita – le cose sono destinate a cambiare. Mentre la maggior parte dei tennisti programma attentamente la transizione dalla terra all’erba con tornei come Halle, Queen’s e Stoccarda, Sinner ha scelto la via del digiuno agonistico.

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Dopo il Roland Garros, che terminerà ufficialmente il 7 giugno e dove è il grande favorito dopo l’infortunio al polso subito da Carlos Alcaraz, il numero 1 del mondo si fermerà completamente.

La scelta di Sinner per l’erba: tutto su Wimbledon

Dopo così tante vittorie, Sinner deve badare all’essenziale e iniziare a scegliere. Saltare i tradizionali appuntamenti sull’erba significa rinunciare alla striscia clamorosa avviata nell’anno. Ma il team ha le idee chiare: preservare il fisico dopo una sequenza estenuante di tornei e presentarsi a Londra freschi e pronti a dare il massimo.

Dopo cinque Masters 1000 vinti consecutivamente e l’obiettivo Parigi, Sinner punta a difendere il titolo a Wimbledon senza logorarsi nei tornei di preparazione. Certo, c’è anche la questione punti: l’altoatesino non deve difenderne molti sull’erba prima di Wimbledon. È un peccato rinunciare a tornei come Halle e Queen’s, ma necessario per ottenere i massimi risultati.