Battocletti punta al record italiano nei 1500 al Pegaso Meeting di Firenze

La campionessa azzurra farà il debutto stagionale all’aperto sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi. In pista anche Leonardo Fabbri, Samuele Ceccarelli, Sara Fantini e tanti protagonisti internazionali. Diretta streaming su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma SportFace TV

Battocletti: “Il record dei 1500 mi manca”

Sarà Nadia Battocletti la grande protagonista del Pegaso Meeting di Firenze, in programma sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi.

La campionessa azzurra, reduce dalla straordinaria stagione indoor culminata con il titolo mondiale nei 3000 metri, farà il proprio esordio stagionale all’aperto nei 1500 metri con un obiettivo chiaro: il record italiano.

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“Voglio correre bene, molto spesso correre bene porta a buoni risultati. Il record italiano dei 1500 outdoor mi manca e avrò un’ottima lepre, la belga Elena Kluskens. L’ultimo giro sarà da fare a tutto gas”, ha dichiarato la fuoriclasse trentina delle Fiamme Azzurre durante la conferenza stampa di presentazione.

Battocletti ha anche rivolto un messaggio ai più giovani: “Ai giovanissimi che saranno sugli spalti dico di crederci sempre. Gli alti e bassi fanno parte del percorso, l’importante è reagire”.

Fabbri: “Orgoglioso di gareggiare a Firenze”

Grande attesa anche per Leonardo Fabbri, campione europeo del getto del peso, che tornerà a lanciare nello stadio dove è cresciuto sportivamente.

“Gareggiare in casa aiuta, spero ci siano tanti spettatori. Sono orgoglioso di lanciare qui, in un meeting che cresce ogni anno”, ha spiegato il portacolori dell’Aeronautica Militare.

Nel peso saranno presenti anche gli azzurri Zane Weir e Riccardo Ferrara.

Ceccarelli e le stelle internazionali

Tra gli atleti più attesi anche Samuele Ceccarelli, impegnato nei 100 metri.

Lo sprinter delle Fiamme Oro ha ricordato il grande risultato ottenuto proprio a Firenze nel Golden Gala del 2023: “Il ricordo più bello è il calore del pubblico. Cercherò di onorare questa pista e questa città”.

Nel cast internazionale spiccano:

il sudafricano Akani Simbine nei 100 metri;

le britanniche Amy Hunt e Imani-Lara Lansiquot;

Jemma Reekie negli 800 metri.

Fantini, Benati e le staffette azzurre

Nel martello tornerà in pedana Sara Fantini dopo il 73,40 ottenuto a Busto Arsizio, miglior misura personale dal titolo europeo di Roma 2024.

Da seguire anche Lorenzo Benati nei 400 metri, reduce dalle World Relays di Gaborone con la 4×400 mista azzurra qualificata ai Mondiali.

Spazio infine alle staffette under 20 italiane della 4×100, impegnate in un importante test verso gli appuntamenti internazionali della stagione.

Dove vedere il Pegaso Meeting

Il Pegaso Meeting di Firenze sarà trasmesso in diretta streaming sabato 9 maggio dalle 16 alle 18:50 su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma SportFace TV.