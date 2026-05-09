Tiro a volo, Coppa del Mondo – Almaty: Fabbrizi solo settimo nel trap. Rivivi l’evento su Sportface TV

Non è andata esattamente come voleva Massimo Fabbrizi in finale ad Almaty. Rivedi l’evento di oggi su Sportface TV

Massimo Fabbrizi entra nella finale da leader, ma ne esce anzitempo. Ad Almaty, nella seconda tappa della Coppa del Mondo di tiro a volo 2026, l’azzurro che aveva dominato le qualificazioni vede svanire il sogno del podio già al terzo round, chiudendo al settimo posto con 8 piattelli su 10. Un passo falso che sicuramente ha generato delusione viste le premesse.

E intanto la scena se l’è presa il turco Tolga N. Tuncer. Il cecchino ottomano ha firmato una prestazione incredibile, centrando 29 bersagli su 30 e polverizzando il precedente record mondiale di 27/30.

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Il suo unico errore, sul disco numero 23, non intacca un dominio glaciale che vale l’oro, superando di misura l’americano Derrick Mein (28/30), tradito dal penultimo piattello. Il bronzo va al cinese Qi Ying, eliminato con 23/25, davanti al peruviano De Souza Ferreira (18/20).

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La delusione di Fabbrizi e il nuovo record del mondo su Sportface TV

A metà percorso sono usciti anche l’australiano Willett (13/15) e lo slovacco Marinov (12/15), mentre Fabbrizi e il turco Akkaya si sono fermati a quota 8.

È stata una finale che ha riscritto i limiti tecnici della disciplina, ma che per l’Italia suona come un severo promemoria: la finale fa sempre storia a sé e non si può sbagliare. Nel tiro a volo, la concentrazione nel round decisivo non ammette distrazioni.

Tuncer entra nell’albo d’oro, Fabbrizi dovrà resettare e puntare alle prossime tappe. La Coppa del Mondo prosegue e la prossima potrebbe essere la volta azzurra.