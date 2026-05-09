Playoff NBA, Wembanyama trascina gli Spurs: Minnesota ko, Knicks a un passo dalla finale

San Antonio supera ancora Minnesota e si porta sul 2-1 nella serie grazie a una prova dominante di Victor Wembanyama. A Est, New York batte Philadelphia e vola sul 3-0 con un super Jalen Brunson

Wembanyama domina: Spurs avanti nella serie

I San Antonio Spurs mettono la freccia nella semifinale di Western Conference dei playoff NBA, battendo i Minnesota Timberwolves per 115-108 e portandosi sul 2-1 nella serie.

Ancora una volta il protagonista assoluto è Victor Wembanyama. Il francese firma una prestazione impressionante da 39 punti, 15 rimbalzi e 5 stoppate, tirando con un eccellente 13/18 dal campo.

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Decisivo soprattutto l’ultimo quarto, in cui il talento classe 2004 realizza 16 punti guidando l’allungo degli Spurs nel momento chiave della partita.

Edwards lotta, ma Minnesota cade ancora

Dall’altra parte Anthony Edwards prova a trascinare Minnesota nonostante le condizioni fisiche non perfette.

La stella dei Timberwolves chiude con 32 punti e 14 rimbalzi in 40 minuti sul parquet, ma non basta per evitare il secondo ko consecutivo nella serie.

Importante anche il contributo degli altri protagonisti di San Antonio:

De’Aaron Fox chiude con 17 punti;

Stephon Castle e Devin Vassell ne aggiungono 13 ciascuno.

Gara-4 è in programma nella notte italiana tra domenica e lunedì.

Knicks travolgenti: Philadelphia sotto 3-0

Nella Eastern Conference continuano invece a correre i New York Knicks, che superano i Philadelphia 76ers per 108-94 e si portano sul 3-0 nella serie.

Per New York si tratta della sesta vittoria consecutiva in questi playoff.

Grande protagonista Jalen Brunson, autore di 33 punti con 11/22 dal campo e di diversi canestri pesanti nel finale.

“Io sono Linus, Jalen è la mia coperta”, ha scherzato coach Mike Brown nel post partita parlando del suo leader offensivo.

Embiid rientra, ma non basta ai Sixers

Philadelphia ritrova Joel Embiid dopo l’assenza in gara-2, ma il ritorno del camerunense non cambia l’inerzia della serie.

Il centro dei Sixers chiude con 18 punti, mentre per New York brillano anche:

Mikal Bridges con 23 punti;

Landry Shamet, autore di 15 punti dalla panchina.

Per i Sixers gara-4 diventa adesso un’ultima occasione per evitare l’eliminazione davanti al pubblico di casa.