Internazionali d’Italia, gioia Italia: Darderi rimonta e va agli ottavi!

È arrivata una grande soddisfazione per l’Italia a Roma: Luciano Darderi è riuscito a qualificarsi per gli ottavi di finale dopo una grande rimonta su Paul

Non è stata solo una vittoria, è stato un mix di grinta, talento e capacità di non mollare. Luciano Darderi, testa di serie numero 18, firma una rimonta da manuale agli Internazionali d’Italia, estromettendo lo statunitense Tommy Paul con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 in due ore e ventiquattro minuti di battaglia. Il pass per gli ottavi è suo: ad attenderlo, il gigante Alexander Zverev, numero due del seeding.

Il primo set è una lezione di cinismo: Paul non sbaglia, tiene il servizio con autorità e chiude 6-3 con una volée gelida. Ma Darderi non crolla, traballa e basta.

Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it

Nel secondo parziale, l’azzurro alza il ritmo, spezza gli scambi con drop shot chirurgici e trasforma la sesta palla break per il 3-3. Da lì, un’inarrestabile progressione: 4-3 con un tocco d’artista, 5-3 sull’errore di rovescio del rivale, 6-3 portare a casa un set decisivo.

La grande rimonta di Darderi su Paul vale gli ottavi di finali

Il terzo set è un monologo. Darderi parte come un razzo: break immediato sullo smash fuori misura di Paul, raddoppio, poi il tris con un doppio fallo avversario.

L’americano, in evidente affanno, accusa il colpo. Darderi gestisce con freddezza, costringe l’avversario all’errore e chiude 6-2 con un bolide incrociato che non lascia repliche.

È il trionfo della costanza, della grinta sulla tecnica fine a sé stessa. Darderi, classe 2002, conferma di essere uno specialista della terra rossa e si guadagna il diritto di misurarsi con uno dei big del circuito. Contro Zverev servirà un’altra prestazione di carattere, ma dopo questa prova di maturità, tutto sembra possibile. Il Foro Italico ha trovato il suo nuovo eroe.