Internazionali d’Italia 2026: restyling del Foro Italico, l’Italia vuole lo Slam

Il movimento tennistico italiano si appresta a vivere l’83esima edizione degli Internazionali d’Italia forte di risultati storico-finanziari senza precedenti.

La Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), sotto la presidenza di Angelo Binaghi, ha recentemente rendicontato un fatturato record di 243,5 milioni di euro, segnando il primato assoluto nella storia dello sport nazionale.

Tennis, il restyling del Foro Italico è completo

Il Tennis italiano è sempre più in ascesa. Non solo il ritorno di Sinner come numero 1 della classifica ATP, ma è l’intero movimento a crescere puntando ad organizzare un torneo Slam come Usa, Francia, Gran Bretagna ed Australia.

Il bacino di sportivi praticanti nel nostro Paese ha raggiunto i 6,2 milioni di persone, colmando quasi del tutto il divario storico con il calcio.

L’apice di questa fase di espansione sarà celebrata a livello istituzionale il prossimo 4 maggio, giornata nella quale le rappresentative azzurre detentrici della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup saranno ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica.

Ma non basta, perchè la FITP vuole di più con l’organizzazione di uno Slam. Sul fronte prettamente operativo e agonistico, negli ultimi anni, il torneo capitolino è stato protagonista di un vero salto di qualità. Ma l’ATP 1000 ha delineato obiettivi importanti per la rassegna in partenza a fine aprile.

Dal punto di vista sportivo la dirigenza punta a replicare nel tabellone maschile con Sinner (ma non solo) il successo ottenuto da Jasmine Paolini nel 2025, cercando di colmare un vuoto nell’albo d’oro italiano che perdura da cinquant’anni.

Sotto il profilo commerciale, però, le proiezioni puntano al superamento della soglia dei 400 mila tagliandi venduti, con l’obiettivo di generare un indotto economico sul territorio romano superiore al miliardo di euro.

Ma il vero nodo resta quello strategico, con l’idea sempre più insistente della Federazione di elevare formalmente il torneo al rango di quinto evento del Grande Slam. Un progetto per il quale i vertici federali auspicano un rapido intervento governativo.

Restyling del Foro Italico: il noto per avere lo Slam?

A supportare le mire espansive del torneo dovrà esserci un imponente piano di riqualificazione infrastrutturale. Come illustrato dal presidente Marco Mezzaroma, il masterplan da 160 milioni di euro è mirato a trasformare il Parco del Foro Italico in un polo sportivo all’avanguardia.

Il sito disporrà di 21 campi complessivi, fulcro dei quali saranno la nuova BNP Paribas Arena, collocata all’interno dello Stadio dei Marmi e potenziata a oltre settemila sedute, e la SuperTennis Arena.

L’ammodernamento prevede inoltre la progressiva sostituzione delle superfici asfaltate con aree verdi e pavimentazioni naturali, nel pieno rispetto del patrimonio architettonico esistente.

Il coronamento di questa transizione infrastrutturale coinciderà con i lavori per il Campo Centrale, il cui cantiere prenderà avvio a giugno per dotare l’impianto di una copertura fissa e di una maggiore capienza entro il 2028.

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